Lily Allen crea vestido con pruebas de infidelidad de su ex

Farándula

VIDEO. ¿Venganza? Lily Allen hace un vestido con las pruebas de infidelidad de su exesposo

La cantante regresó a los escenarios tras años ausente y decidió convertir las infidelidades de David Harbour en parte del espectáculo.

Lily Allen y David Harbour, Instagram
Lily Allen y David Harbour / FOTO: Instagram

Lily Allen transformó un simple vestido en el epicentro visual de la polémica y la ruptura con su exesposo David Harbour, protagonista de "Stranger Things"

Durante una de sus presentaciones en la gira West End Girl, la cantante británica mostró un atuendo impreso con grandes recibos, incluyendo uno de Bergdorf Goodman, como prueba de la supuesta infidelidad del actor, quien habría comprado un bolso de lujo para otra mujer.

El escenario en Glasgow se volvió el lugar donde Allen no solo interpretó su canción "4chanStan", sino que desplegó la tela con los recibos ante el público, mientras entonaba:

"Tú le compraste un bolso / No fue barato / Yo estaba en Londres / Probablemente dormida". Sus seguidores interpretaron este gesto como una exposición deliberada de las pruebas que sustentaron la acusación de engaño contra Harbour.

El espectáculo de Lily Allen está diseñado para narrar todas las etapas de la separación, usando hasta seis cambios de vestuario que representan desde la primera sospecha hasta la confirmación del engaño.

Uno de los atuendos lleva impresas letras manuscritas de sus canciones y lo ubica sobre la cabeza en el estribillo dedicado a un "hombre triste, triste", acentuando el tono confesional de la puesta en escena.

En la canción "Pussy Palace", Lily Allen narra el hallazgo de una caja con cartas de amor y objetos femeninos, apoyando su relato en el escenario con una bolsa de Duane Reade, en referencia directa al contenido de la canción.

Detalles de la separación y lanzamientos musicales

La separación de Lily Allen y Harbour se hizo oficial en febrero de 2025, marcando el fin de cuatro años de matrimonio.

Ocho meses más tarde Allen lanzó el álbum West End Girl, que detalla en sus letras la "doble vida" y supuesta adicción sexual de su expareja, tal como ella misma refirió a medios como The Guardian.

Cada canción interpreta distintas facetas de la ruptura, desde la sospecha inicial hasta el dolor y la resignación final. Para "Madeline", Allen apareció sobre el escenario con un negligé de Valentino, una clara alusión a la posible existencia de una tercera persona en los mensajes de texto de Harbour.

En declaraciones para Interview, la cantante confesó: "Escribí este disco en diez días, en diciembre, y ahora tengo una perspectiva diferente de toda la situación".

Allen también sostuvo que, aunque todas las rupturas son difíciles, su álbum refleja un tono directo, con una mirada inusualmente honesta sobre su experiencia personal.

La gira internacional West End Girl se extiende por Reino Unido, Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia, con una agenda que contempla 48 conciertos y cierre previsto para el 1 de noviembre de 2026 en Perth.

