Kesha critica a la Casa Blanca por usar su música en videos

La cantante estadounidense Kesha se sumó recientemente a la lista de artistas que han criticado públicamente a la Casa Blanca por el uso de su música en contenidos oficiales difundidos en redes sociales.
La intérprete de éxitos como Your Love Is My Drug reaccionó con contundencia después de enterarse de que una de sus canciones fue utilizada en TikTok en un video relacionado con un ataque aéreo.
A través de sus redes sociales, la artista dejó claro que no autoriza ni respalda que su música sea utilizada en contextos que, según ella, promueven la violencia o alimentan discursos relacionados con conflictos armados.
"No apruebo en absoluto que mi música se use para promover la violencia de ningún tipo. El amor siempre triunfa sobre el odio. Por favor, ámense a sí mismos y a los demás en momentos como este", escribió la cantante en un mensaje dirigido a sus seguidores.
Kesha también expresó su preocupación por lo que describió como una falta de sensibilidad frente a la vida humana. En su publicación, aseguró que ese tipo de contenidos son lo opuesto a los valores que defiende como artista.
"Esta muestra de flagrante indiferencia por la vida humana y, francamente, este ataque a todos nuestros sistemas nerviosos es lo opuesto a lo que defiendo", añadió.
La cantante fue todavía más directa en otro mensaje publicado en la red social X, donde mencionó la cuenta oficial de la Casa Blanca y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en internet: "Dejen de usar mi música, pervertidos".
Otros artistas también han protestado
La reacción de Kesha no es un caso aislado. En los últimos años, varios artistas han criticado a la administración del expresidente Donald Trump por utilizar sus canciones en videos oficiales o publicaciones relacionadas con políticas gubernamentales.
Uno de los casos más comentados ocurrió cuando Olivia Rodrigo criticó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por utilizar una de sus canciones en un video que mostraba detenciones y deportaciones. La artista calificó el contenido como "propaganda racista" y pidió públicamente que dejaran de usar su música.
La cantante Sabrina Carpenter también reaccionó después de que su canción Juno fuera utilizada en otro video promocional relacionado con operaciones migratorias. En redes sociales, describió el uso de su música como "malvado y repugnante" y pidió que no se vinculara su trabajo con agendas que considera inhumanas.
La polémica también alcanzó a otros artistas internacionales. SZA denunció que su canción fue usada en un clip del ICE, acusando a la administración de provocar a los músicos para obtener publicidad gratuita. De igual forma, la banda Radiohead condenó el uso de su canción Let Down en otro video oficial y exigió que fuera retirada.
¿Quién es Kesha?
Kesha Rose Sebert, conocida artísticamente como Kesha, es una cantante, compositora y actriz estadounidense que saltó a la fama mundial en 2009 tras participar en el éxito Right Round del rapero Flo Rida.
Un año después lanzó su primer álbum, Animal, que incluía el exitoso sencillo Tik Tok, una canción que se convirtió en uno de los temas más vendidos de la década y consolidó su carrera dentro del pop internacional.
A lo largo de los años, la artista ha construido una carrera marcada por su estilo irreverente, letras sobre libertad personal y una fuerte presencia en la cultura pop. Entre sus canciones más populares se encuentran We R Who We R, Die Young, Praying y Your Love Is My Drug.
Además de su carrera musical, Kesha ha sido una figura activa en temas sociales, incluyendo la defensa de los derechos de las mujeres, la salud mental y la lucha contra el abuso dentro de la industria musical.
Con su reciente pronunciamiento, la cantante vuelve a posicionarse en el debate público, recordando que los artistas también buscan tener control sobre cómo y dónde se utiliza su música.