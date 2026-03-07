Fátima Bosch responde a cuestionamientos sobre su coronación

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, enfrentó un momento incómodo durante su participación en la Mexico Conference 2026 en la Universidad de Harvard, cuando una estudiante la cuestionó sobre la legitimidad de su triunfo en el certamen internacional y los rumores que surgieron tras su coronación.
Durante la sesión, la estudiante preguntó por qué Bosch decidió mantener la corona a pesar de las supuestas irregularidades que se mencionaron en redes sociales. Frente a esto, la reina de belleza defendió su victoria y aseguró que obtuvo el título gracias a su esfuerzo y preparación dentro del concurso organizado por la Miss Universe Organization.
Bosch también destacó que las mujeres suelen ser cuestionadas con mayor severidad que los hombres cuando alcanzan posiciones de liderazgo o visibilidad pública.
Cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para otras, la sociedad también avanza", señaló. Además, afirmó que no renunciará a la corona porque durante los meses posteriores a su coronación ha cumplido con compromisos sociales e internacionales, demostrando su compromiso con el título.
Miss Universe no ha emitido comunicado oficial
El cuestionamiento hacia su triunfo surgió semanas después de la coronación, cuando en redes sociales se difundieron rumores sobre supuestas irregularidades en el proceso de selección. Hasta el momento, la organización del certamen no ha emitido comunicados oficiales confirmando dichas acusaciones.
La mexicana continuará participando en actividades académicas y culturales programadas hasta el 7 de febrero, incluyendo encuentros en Puerto Rico, donde también ha sido recibida por otros representantes del certamen y ha compartido espacios con público y medios de comunicación.