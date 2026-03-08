 9 Series y Películas que Celebran el Día de la Mujer
9 series y películas de Netflix que celebran el poder femenino este Día de la Mujer

Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer invita a reflexionar sobre la igualdad y el papel de las mujeres en la sociedad.

Las chicas del cable - Netflix
Las chicas del cable - Netflix

El Día de la Mujer es una fecha que busca visibilizar la lucha histórica por los derechos y la igualdad de género.  En el mundo del entretenimiento, muchas producciones audiovisuales han contribuido a impulsar estos mensajes a través de historias protagonizadas por mujeres que rompen estereotipos y enfrentan desafíos sociales.

Entre las producciones más recomendadas para esta fecha se encuentran títulos que han logrado conectar con el público por sus personajes femeninos complejos y poderosos.

1. Enola Holmes

Protagonizada por Millie Bobby Brown, esta película muestra a la hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes, una joven brillante que desafía las normas sociales de la época mientras busca a su madre desaparecida.

2. Moxie

La cinta narra cómo una adolescente crea un movimiento feminista en su escuela para enfrentar el machismo y las injusticias que viven las estudiantes.

3. Orange Is the New Black

Esta popular serie explora la vida de diversas mujeres en prisión, mostrando sus historias personales, conflictos y la forma en que enfrentan un sistema que muchas veces las invisibiliza.

Más opciones por el Día de la Mujer

4. Las chicas del cable

Ambientada en la España de los años 20, sigue la vida de varias mujeres que trabajan como operadoras telefónicas mientras luchan por su independencia en una sociedad dominada por hombres.

5. The Crown

Aunque es un drama histórico, la serie también retrata el liderazgo femenino a través de la figura de la reina Isabel II y los desafíos que enfrentó durante su reinado.

El atrevido bikini de Deanna Melillo que hizo desbordar sus atributos delanteros

La influencer estadounidense con raíces guatemaltecas volvió a robarse todas las miradas con unas fotografías que rápidamente se viralizaron.

6. Dumplin’

Esta película aborda el movimiento body positive, mostrando a jóvenes que desafían los estándares de belleza tradicionales y promueven la aceptación personal.

7. Lionheart

Cuenta la historia de una mujer que debe demostrar su capacidad para dirigir la empresa familiar en un mundo empresarial dominado por hombres.

8. The Breaker Upperers

Una comedia sobre dos mujeres que manejan un negocio dedicado a ayudar a las personas a terminar sus relaciones amorosas.

9. Marriage Story

Aunque es un drama sobre el divorcio, también destaca la voz femenina y la lucha por la autonomía personal.

