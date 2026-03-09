Fallece Tommy DeCarlo, vocalista de Boston, a los 60 años

Tommy DeCarlo, reconocido vocalista de la banda de rock Boston, falleció a los 60 años en Charlotte, Carolina del Norte, tras enfrentar un agresivo cáncer cerebral.
El artista fue diagnosticado en septiembre de 2025 con masas de melanoma localizadas en el cerebro y pulmones. Su familia informó la noticia en redes sociales, subrayando la valentía y fortaleza que demostró durante su corta pero intensa enfermedad.
"Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro papá, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026", comunicó su familia en una emotiva declaración. "Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre, luchó con increíble fuerza y valentía hasta el final.
En estos momentos difíciles, pedimos a nuestros amigos y fans que respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente. Descansa en paz, papá. Con cariño, Annie, Talia y Tommy Jr."
Tommy DeCarlo alcanzó notoriedad mundial como vocalista principal de Boston, cargo que ocupó desde 2007 hasta su fallecimiento.
Su historia sobresale por su origen inesperado en la escena musical: antes de unirse a la banda, DeCarlo trabajaba en una tienda Home Depot en Charlotte.
Tras la muerte del vocalista original Brad Delp en 2007, Tommy DeCarlo subió covers de canciones de Boston a MySpace, sorprendiendo por su autenticidad y calidad vocal.
El talento llamó la atención de Tom Scholz, fundador de Boston, quien lo invitó a un concierto en tributo a Delp ese mismo año. La actuación resultó tan impactante que, desde 2008, se integró como vocalista principal en las giras de la banda.
El fan que llegó como integrante
Durante cerca de veinte años, Tommy DeCarlo mantuvo vivo el legado de Boston, interpretando éxitos emblemáticos del rock clásico en escenarios de Europa, América y Asia.
Los fanáticos y la crítica destacaron que su timbre de voz guardaba una notable semejanza con el de Brad Delp, permitiendo que clásicos como "More Than a Feeling", "Peace of Mind" y "Don’t Look Back" continuaran resonando fielmente en vivo.
La conexión del cantante con el público se forjó en gran parte gracias a su humildad y su historia de superación. Muchos seguidores identificaron en él a un fanático realizado que llegó a compartir escenario con sus ídolos, motivando a toda una generación a perseguir sus sueños.
Tommy DeCarlo se convirtió en ejemplo de perseverancia y autenticidad dentro del rock clásico. Desde su inesperada llegada al grupo hasta su consolidación como voz principal en las giras, DeCarlo demostró el impacto que puede generar la pasión y la entrega en la música.