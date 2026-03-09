 Hijo de Checha y su India Maya: Boda Espectacular
Farándula

Hijo de Checha y su India Maya se casa y tira la casa por la ventana

El hijo del recordado líder de Checha y su India Maya, César Gálvez, dio el "sí, acepto" en una boda que rápidamente se volvió tema de conversación en redes.

Compartir:
Checha y su India Maya, Checha y su India Maya
Checha y su India Maya / FOTO: Checha y su India Maya

El mundo de la música tropical guatemalteca volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Lo anterior luego de que César Gálvez, hijo del recordado Checha, fundador de la agrupación Checha y su India Maya, contrajera matrimonio en una celebración que no pasó desapercibida.

Fotos y videos de la boda comenzaron a circular en internet, mostrando a la pareja radiante y disfrutando de una fiesta que muchos describieron como "tirar la casa por la ventana". En las imágenes compartidas por invitados y seguidores se observa a César Gálvez y su ahora esposa muy emocionados, rodeados de familiares, amigos y seres queridos.

La celebración estuvo llena de alegría, música y momentos emotivos que rápidamente captaron la atención de los fanáticos de la agrupación. La boda también despertó nostalgia entre los seguidores de la banda, ya que muchos recordaron al querido Checha, quien falleció hace algunos años y dejó un legado importante dentro de la música popular guatemalteca.

Tras su partida, su hijo César Gálvez asumió la responsabilidad de continuar con el proyecto musical, manteniendo viva la esencia de la agrupación que durante décadas ha animado fiestas, ferias y eventos en todo el país. Checha y su India Maya es una de las agrupaciones tropicales más reconocidas de Guatemala. Fundada por el carismático músico conocido como "Checha", la banda logró posicionarse como una referencia dentro de la música tropical y bailable en el país.

Más de Checha y su India Maya

Durante años, la agrupación se destacó por su estilo festivo y su capacidad para conectar con el público en celebraciones populares, bailes y eventos comunitarios. Sus presentaciones se convirtieron en parte del ambiente de ferias patronales y celebraciones familiares, consolidando una base sólida de seguidores.

El grupo es recordado por interpretar música tropical con influencias de cumbia, merengue y ritmos latinos, lo que le permitió mantenerse vigente durante varias generaciones.

Esme La Chapina alarma a sus fans con triste noticia de su vida personal

Las recientes publicaciones de Esme La Chapina en redes sociales desataron preocupación entre sus seguidores.

Gracias a su estilo alegre y su presencia constante en escenarios de todo el país, Checha y su India Maya se convirtió en un nombre familiar para miles de guatemaltecos.

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos