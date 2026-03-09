Hijo de Checha y su India Maya: Boda Espectacular

El mundo de la música tropical guatemalteca volvió a ser tema de conversación en redes sociales. Lo anterior luego de que César Gálvez, hijo del recordado Checha, fundador de la agrupación Checha y su India Maya, contrajera matrimonio en una celebración que no pasó desapercibida.
Fotos y videos de la boda comenzaron a circular en internet, mostrando a la pareja radiante y disfrutando de una fiesta que muchos describieron como "tirar la casa por la ventana". En las imágenes compartidas por invitados y seguidores se observa a César Gálvez y su ahora esposa muy emocionados, rodeados de familiares, amigos y seres queridos.
La celebración estuvo llena de alegría, música y momentos emotivos que rápidamente captaron la atención de los fanáticos de la agrupación. La boda también despertó nostalgia entre los seguidores de la banda, ya que muchos recordaron al querido Checha, quien falleció hace algunos años y dejó un legado importante dentro de la música popular guatemalteca.
Tras su partida, su hijo César Gálvez asumió la responsabilidad de continuar con el proyecto musical, manteniendo viva la esencia de la agrupación que durante décadas ha animado fiestas, ferias y eventos en todo el país. Checha y su India Maya es una de las agrupaciones tropicales más reconocidas de Guatemala. Fundada por el carismático músico conocido como "Checha", la banda logró posicionarse como una referencia dentro de la música tropical y bailable en el país.
Más de Checha y su India Maya
Durante años, la agrupación se destacó por su estilo festivo y su capacidad para conectar con el público en celebraciones populares, bailes y eventos comunitarios. Sus presentaciones se convirtieron en parte del ambiente de ferias patronales y celebraciones familiares, consolidando una base sólida de seguidores.
El grupo es recordado por interpretar música tropical con influencias de cumbia, merengue y ritmos latinos, lo que le permitió mantenerse vigente durante varias generaciones.
Gracias a su estilo alegre y su presencia constante en escenarios de todo el país, Checha y su India Maya se convirtió en un nombre familiar para miles de guatemaltecos.