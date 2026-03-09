 Josy Esteban causa furor al mostrar a su esposa en bikini
Farándula

Josy Esteban enciende las redes al presumir a su esposa en un bikini que apenas la cubre

El influencer guatemalteco no dudó en mostrar lo enamorado que está de Deanna Melillo, señalando que "ella lo vuelve loco".

Deanna Melillo , Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo

Deanna Melillo y Josy Esteban, los famosos creadores de contenido conocidos como "Hello Muchá"  se encuentran disfrutando de su luna de miel, quienes realizaron su boda religiosa el pasado sábado 20 de noviembre.

Los famosos señalaron que por compromisos laborales no pudieron irse de luna de miel tras la boda, y ahora están cumpliendo su sueño.

Josy Esteban acaparó nuevamente la atención en redes sociales tras publicar unas fotografías de su luna de miel que rápidamente se viralizaron. 

Josy Esteban presume a Deanna - Instagram

Las imágenes muestran a Deanna Melillo posando en un destino paradisíaco, luciendo un bikini audaz que desató una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores.

En las instantáneas, compartidas en su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido aparece con un diminuto traje de baño, cuyos cortes y diseño dejaron al descubierto parte de su figura, atrayendo todas las miradas a sus atributos delanteros. 

El diseño del bikini fue tan llamativo que el busto de Melillo se desbordó ligeramente, aspecto que no pasó desapercibido y se convirtió en el tema central entre los comentarios.

" Te amo mi vida @deanna_melillo y me encanta presumirte porque soy muy afortunada la tenerte <3", escribió el influencer.  

Deanna Melillo - Instagram

Un estilo que no pasa desapercibido

Deanna Melillo adelantó días atrás a su comunidad digital que había preparado varios bikinis y trajes de baño llamativos para esta escapada romántica. 

Esta confesión elevó notablemente la expectativa entre sus fans, quienes permanecieron atentos a cada actualización que compartió desde su luna de miel.

La influencer se ha consolidado como una de las figuras emergentes en redes sociales, gracias a su contenido dinámico sobre moda, belleza y estilo de vida.

Sus publicaciones, siempre cuidadas y con gran impacto visual, suelen marcar tendencia e inspiran a seguidores de todas partes, especialmente por su autenticidad y sencillez.

