PGN Confirma Intervención en Caso Deanna Melillo e Hija

La Procuraduría General de la Nación (PGN) tomó cartas en el controvertido caso que involucra a la influencer Deanna Melillo, quien recomendó el uso de proteína para niños, una acción que motivó preocupación en distintos sectores y generó amplia discusión pública.
La intervención se da por considerar que la situación afecta el interés superior del niño, un principio clave en la protección de menores.
Julio Roberto Saavedra Pinetta, procurador general de la Nación, confirmó que la entidad ya realizó las primeras diligencias en torno a las declaraciones y recomendaciones de Deanna Melillo.
"Lo primero que hicimos fue la constatación y evaluación correspondiente, dado que se trata del interés superior del niño y de menores de edad", indicó Saavedra Pinetta, quien subrayó que la información permanece bajo reserva debido a que involucra a una población vulnerable, como lo son los niños.
La institución avanzó en los procesos iniciales de constatación y estudio de la situación. El procurador explicó que no puede revelar detalles debido a la naturaleza reservada del caso. Añadió que cualquier acción adicional o decisión dependerá del avance de las evaluaciones y el estudio jurídico correspondiente.
Al ser consultado por periodistas sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra Deanna Melillo o terceros relacionados con la recomendación, Saavedra prefirió no anticipar ninguna postura ni adelantar escenarios.
"Es un caso bajo reserva y no quisiera anticipar aspectos que eventualmente tendrán que evaluarse", afirmó durante un breve intercambio con la prensa, del que fue testigo La Red.
Reacciones del gremio farmacéutico
La controversia se desató tras la difusión de contenidos en los que Deanna Melillo sugería el uso de proteína en niños, lo que provocó la reacción del Colegio de Farmacéuticos, que pidió prudencia y rigor en la información compartida sobre productos dirigidos a menores.
El debate creció rápidamente, impulsando a la PGN a asumir un rol activo en la investigación.
El colegio profesional advirtió sobre los posibles riesgos de recomendar suplementos alimenticios o nutricionales sin respaldo médico o científico en menores.
El caso ha profundizado la discusión pública sobre la responsabilidad de los influencers en la promoción de productos relacionados con la salud, especialmente cuando el público es compuesto en parte por padres y cuidadores de niños.
A través del comunicado compartido en redes, la institución aclaró que "la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, establecen que los requerimientos proteicos en la infancia pueden ser cubiertos adecuadamente mediante una alimentación balanceada, que incluya alimentos naturales como legumbres, huevos lácteos, carnes y cereales, sin necesidad de suplementos proteicos en niños sanos".