 Flaminia Villagrán: La viuda de Andrés García la drogaba
Farándula

La guatemalteca Flaminia Villagrán revela que viuda de Andrés García lo drogaba

La novia de Leonardo García cuenta oscuros secretos sobre el control que Margarita Portillo ejercía sobre Andrés García a través de medicación.

Flaminia Andrés Leonardo, Instagram
Flaminia Andrés Leonardo / FOTO: Instagram

Flaminia Villagrán, pareja actual de Leonardo García, reveló contundentes acusaciones contra Margarita Portillo, viuda de Andrés García.

Según su testimonio, Portillo habría administrado medicamentos no prescritos al actor para manipularlo y despojarlo de sus bienes, indicando incluso que el hijo de Portillo, Andrés López, también estuvo involucrado en estas acciones.

En entrevista con TV Notas, Flaminia Villagrán explicó que Margarita Portillo le daba midazolam al actor, un potente ansiolítico que causa amnesia y es una benzodiacepina.

Ella, quien es médico cirujana, advirtió a Portillo sobre los riesgos de ese medicamento, pero asegura que la viuda del actor desestimó sus recomendaciones y continuó administrándoselo.

"Puedo constatar que Margarita le daba esas pastillas como si fueran dulces y no estaban prescritas".

Según Flaminia Villagrán, una sobredosis de midazolam puede derivar en un paro respiratorio y desarrollar adicción. Agregó que Margarita justificaba su actuar diciendo que tenía al mejor neurólogo de Acapulco y descartaba cualquier crítica externa a sus decisiones.

La guatemalteca sostiene que Portillo utilizaba las pastillas para tener controlado a Andrés García y hacer que firmara documentos importantes.

Relató que en varias ocasiones Margarita aprovechaba el estado alterado de conciencia del actor, producto de los medicamentos, para que este autorizara trámites, siempre en presencia de abogados y otras personas de confianza de Portillo.

Además, la cantante y médica señaló que aprovecharon la condición vulnerable de Andrés García para beneficiarse económicamente.

"No por las propiedades, sino por el abuso de medicamentos peligrosos que le dio. Se aprovechó de su estado", enfatizó Villagrán, aludiendo a un patrón de abuso y violencia disfrazado de cuidados médicos.

Foto embed
Flaminia Villagrán - Instagram

Acusaciones de consumo de otras sustancias

Sobre los rumores de que Margarita Portillo y su hijo suministraban cocaína a García, Flaminia confirmó:

"Sí, se la llevaban y se la daban". Aseguró que la indiferencia social hacia este tipo de situaciones agrava la falta de empatía y el abuso hacia personas vulnerables.

En otro apartado, Flaminia Villagrán relató que Andrés García les confió a ella y a Leonardo que ‘El Castillo’ -una de sus propiedades en el Ajusco- había sido dado en venta al hijo de Margarita.

Andrés López Portillo supuestamente lo vendió, pero nunca entregó el dinero correspondiente al actor, y tras la transacción desapareció y dejó de responder llamadas. Un chofer confirmó que todos los pagos por la propiedad salieron a nombre de López Portillo y que García nunca recibió esos recursos.

Flaminia Villagrán añadió que actualmente el hijastro del actor estaría prófugo de la justicia, acusado de robo de dinero y propiedades. Comentó que a pesar de todas estas irregularidades, Leonardo García decidió no demandar, sosteniendo que "pelear por cosas materiales no vale la pena".

Foto embed
Andrés y Leonardo García - Instagram

