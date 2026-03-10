Mar10 Day: Historia y Anuncios que Emocionan a los Fans

Cada 10 de marzo se celebra en todo el mundo el Día de Mario, una jornada dedicada al personaje más emblemático de la compañía Nintendo y uno de los íconos más reconocidos de la historia de los videojuegos.
La celebración es conocida internacionalmente como "MAR10 Day". El nombre surge de un sencillo juego visual: al escribir la fecha en inglés como "Mar 10", la combinación se asemeja a la palabra "Mario".
Lo que comenzó como una broma entre fanáticos en internet terminó convirtiéndose en una celebración global que reúne a millones de jugadores, creadores de contenido y comunidades digitales.
Durante años, los fans compartían en redes sociales imágenes, memes y recuerdos relacionados con el personaje utilizando el hashtag #Mar10. Con el paso del tiempo, la tendencia creció tanto que Nintendo decidió reconocer oficialmente la fecha en 2016.
Desde entonces, la compañía aprovecha el día para anunciar novedades, promociones y proyectos relacionados con su universo de personajes.
El nacimiento de un ícono de los videojuegos
Mario apareció por primera vez en 1981 en el videojuego arcade Donkey Kong, donde era conocido inicialmente como "Jumpman".
El personaje fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto, considerado una de las figuras más influyentes en la historia de los videojuegos.
Cuatro años después, el personaje se convertiría en protagonista de su propio título con el lanzamiento de Super Mario Bros para la consola Nintendo Entertainment System.
A partir de ese momento, Mario se consolidó como la cara principal de Nintendo y uno de los personajes más populares de la cultura gamer.
Las novedades del MAR10 Day 2026
La celebración de este año llega acompañada de varios anuncios importantes para los seguidores del universo Mario.
Entre las principales novedades destaca el lanzamiento del tráiler final de la película Super Mario Galaxy La Película, cuyo estreno en cines está previsto para el 1 de abril.
El avance fue presentado durante un evento especial que mostró nuevas escenas inspiradas en el universo espacial del videojuego.
Además, los fans podrán acceder a contenido exclusivo desde la aplicación móvil Nintendo Today!, donde se distribuirán tarjetas coleccionables inspiradas en la película y materiales adicionales para quienes registren su entrada tras verla en el cine.
Nuevos videojuegos para Nintendo Switch 2
Otro de los anuncios importantes del MAR10 Day está relacionado con nuevos videojuegos.
Uno de ellos es Yoshi and the Mysterious Book, una aventura protagonizada por el inseparable compañero de Mario, Yoshi.
El juego llegará el 21 de mayo a la nueva consola Nintendo Switch 2 y seguirá la historia de Yoshi mientras ayuda a un misterioso libro parlante llamado Profesor Leo a investigar criaturas extrañas.
También se anunció una versión ampliada de Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch 2, que incluirá nuevas áreas, enemigos y sorpresas dentro del llamado Reino Flor.
Más clásicos para los fanáticos
La celebración también incluye novedades para los jugadores más nostálgicos.
Tres títulos clásicos de Mario se han sumado al catálogo de Nintendo Classics para los suscriptores de Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.
Entre ellos se encuentra Mario vs. Donkey Kong, así como otros títulos históricos que formaron parte del catálogo de la consola Virtual Boy.
Esta iniciativa busca permitir que nuevas generaciones de jugadores descubran títulos clásicos que marcaron la evolución del personaje.
Nuevos productos y eventos especiales
El MAR10 Day también trae novedades en el mundo del merchandising.
Una de ellas es el nuevo set de LEGO inspirado en Mario Kart, que incluirá a Luigi conduciendo el vehículo Mach 8. El producto estará disponible a partir del 1 de abril de 2026.
Además, el popular juego Tetris 99 celebrará un evento especial entre el 3 y el 7 de abril con temática de Super Mario Galaxy.
Durante el evento, los jugadores podrán desbloquear contenido exclusivo relacionado con el universo del personaje.