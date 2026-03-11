Estatua de Trump y Epstein en versión Titanic sorprende a todos

Una controvertida estatua dorada sorprendió a los visitantes del National Mall en Washington D.C. La escultura presentó una imagen nunca antes vista: Donald Trump y Jeffrey Epstein.
Ambos aparecen posando en una recreación de la icónica escena del Titanic, generando reacciones inmediatas entre quienes transitaban por el emblemático lugar y se apresuraron a tomarse fotografías frente al Capitolio.
La pieza muestra a ambos magnates parados en la proa del famoso trasatlántico, emulando a los protagonistas de la película Titanic, Jack y Rose.
El grupo artístico "The Secret Handshake" es responsable de la obra, que con poco más de 3.6 metros de altura captó la atención de peatones y curiosos.
La escultura provocó un flujo constante de visitantes que detenían su paso para inmortalizarse junto al monumento.
En la base de la escultura, una placa dorada detalla: "La trágica historia de amor entre Jack y Rose se basó en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos. Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, una amistad aparentemente cimentada en viajes de lujo, fiestas escandalosas y desnudos secretos".
Junto a la estatua, los artistas desplegaron 10 pancartas con una fotografía de ambos juntos, acompañadas del lema "Make America Safe Again" y un distintivo del Departamento de Justicia, en el que la palabra "Justicia" había sido modificada.
Al fondo, una pancarta del presidente Donald Trump colgaba en el edificio del Departamento de Trabajo, mientras los visitantes aprovechaban el fondo del Capitolio para captar imágenes de la controvertida instalación.
El grupo detrás de la estatua y su historial
Esta no es la primera vez que "The Secret Handshake" interviene el National Mall.
El colectivo artístico se mantiene en el anonimato y utiliza intermediarios para gestionar permisos ante el Servicio de Parques Nacionales, lo que permite instalar obras con fechas límite establecidas, aunque en esta ocasión, la fecha de término está tachada en el permiso oficial.
Entre sus creaciones previas destaca una estatua instalada el 23 de septiembre de 2025, denominada "Mejores Amigos por Siempre", donde Donald Trump y Epstein aparecen tomados de la mano y levantando una pierna como adolescentes, cada uno sobre su pedestal.
En enero de 2026, "The Secret Handshake" sorprendió de nuevo con una gran réplica de una tarjeta de cumpleaños atribuida a Trump para Epstein.
La tarjeta, que incluye la silueta de una mujer y la supuesta firma mecanografiada de Trump, forma parte de un libro de felicitaciones de cumpleaños dirigido a Epstein y fechado en 2003. Trump ha negado públicamente ser el autor de la dedicatoria y asegura que la firma no es suya.