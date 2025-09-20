Billy Zane, el galán de Titanic, sorprende con nuevo look

El actor Billy Zane, famoso por haber interpretado al arrogante Caledon "Cal" Hockley en Titanic (1997), ha llamado la atención de sus seguidores al reaparecer con un look totalmente diferente que lo hace ver casi irreconocible.
A sus 59 años, la estrella ha modificado su imagen con nuevos accesorios, peinado rapado, barba tenue y un estilo más relajado, lo que ha generado una ola de comentarios en redes sociales y medios de entretenimiento.
Su aparición más comentada ocurrió al regresar a Estados Unidos para una ocasión especial, cuando publicó una fotografía en Instagram en la que aparece sin camisa, con cargo shorts, gafas gruesas, sombrero fedora y una mirada muy distinta a la que solía lucir durante sus días de galán.
En Cannes, otra aparición en la alfombra roja dejó clara la transformación: Zane, quien en Titanic mostró un cabello elegante y estilo típicamente glamuroso, ahora opta por un ambiente más sobrio: cabeza rapada, gafas particulares y atuendo casual.
Trayectoria de Billy Zane
William George "Billy" Zane Jr. nació el 24 de febrero de 1966 en Chicago, Illinois. Sus padres, Thalia y William George Zane Sr., eran actores aficionados; su madre de raíces griegas. Desde joven mostró inclinación por las artes escénicas.
Su carrera como actor comenzó en la década de los ochenta. Participó en películas como Back to the Future (1985) donde interpretó a "Match", amigo de Biff Tannen, y lo volvió a hacer en Back to the Future Part II. También tuvo papeles en producciones como Dead Calm (1989), donde interpretó a Hughie Warriner, un rol que afianzó su reconocimiento.
En 1996 protagonizó The Phantom, adaptación cinematográfica del cómic, como el héroe misterioso Kata Walker / The Phantom. Pero sin duda su papel más recordado llegó en 1997 cuando interpretó al antagonista Cal Hockley en Titanic, película de enorme éxito mundial.
Su personaje encarnaba al prometido de Rose (Kate Winslet) y representaba el antagonismo aristocrático y elitista frente al amor y la tragedia.
Desde aquella explosión mediática, Billy Zane ha mantenido una carrera variada, participando en cine, televisión y teatro.
También ha incursionado en proyectos artísticos menos convencionales, en roles secundarios o de antagonista, demostrando versatilidad. Uno de sus más recientes proyectos es "Waltzing with Brando", donde interpreta a Marlon Brando, lo cual ha captado interés por la transformación física y el enfoque biográfico de la película.
El nuevo aspecto y lo que representa
La transformación estética de Zane no es solo un cambio superficial, sino que muchos la interpretan como una etapa de reinvención.
Su barba incipiente, su estilo relajado, su mirada más madura y su imagen con cabeza rapada contrastan fuertemente con la elegancia pulida que mostraba en Titanic y otras cintas de los noventa.
Zane también ha compartido su faceta como artista plástico; su interés en la pintura y el arte abstracto ha sido más visible últimamente, lo que sugiere que su cambio de imagen puede estar alineado con una expresión más personal y menos ligada a los estereotipos de galán clásico.
