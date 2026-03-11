Kati Zaragoza: Impacto con calzoneta en redes

La creadora de contenido guatemalteca Kati Zaragoza volvió a acaparar miradas en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores. La joven influencer se encuentra de visita en Guatemala y aprovechó su estancia para tomarse unos días de descanso, momento que decidió compartir con su comunidad digital.
A través de sus plataformas sociales, Zaragoza publicó varias imágenes en las que aparece disfrutando del clima y del ambiente relajado del país. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el look que eligió para esta ocasión: una calzoneta blanca que destacó en las fotografías y que provocó una ola de reacciones entre sus fanáticos.
Las publicaciones no tardaron en generar miles de interacciones. En cuestión de horas, los comentarios comenzaron a multiplicarse con mensajes de admiración, halagos y muestras de cariño hacia la influencer guatemalteca.
Muchos de sus seguidores destacaron la confianza con la que se muestra frente a la cámara y la naturalidad con la que comparte momentos de su vida personal. Kati Zaragoza se ha convertido en una figura cada vez más reconocida en el mundo digital, especialmente entre el público joven que sigue de cerca sus publicaciones.
Kati Zaragoza enloquece a sus fans
Su estilo, su presencia en redes y la forma en que conecta con sus seguidores han contribuido a que su comunidad continúe creciendo. Actualmente, la influencer mantiene una fuerte actividad en plataformas como Instagram, donde suele compartir fotografías de viajes, sesiones de fotos, estilo de vida y momentos cotidianos.
Este tipo de contenido ha sido clave para consolidar su presencia digital y mantener una relación cercana con quienes la siguen.
La reciente publicación realizada durante su visita a su país, Guatemala no fue la excepción. Las imágenes de Kati Zaragoza rápidamente comenzaron a circular entre páginas de entretenimiento y perfiles dedicados a compartir contenido viral, lo que amplificó aún más su alcance en internet.