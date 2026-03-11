 Taylor Swift: La Cantante Más Rica del Mundo y su Fortuna
Farándula

Taylor Swift vuelve a ser la cantante más rica del mundo y esta es su millonaria fortuna

La superestrella del pop Taylor Swift vuelve a hacer historia en la industria musical al consolidarse como la cantante más rica del mundo.

Compartir:
Taylor Swift
Taylor Swift / FOTO: Taylor Swift

Taylor Swift continúa dominando la industria musical y ahora suma un nuevo récord a su carrera. La artista estadounidense se ha consolidado nuevamente como la cantante más rica del mundo, con una fortuna estimada en alrededor de 2 mil millones de dólares, según reportes recientes basados en datos de Forbes.

Este impresionante patrimonio posiciona a la intérprete de éxitos como Shake It Off, Anti-Hero y Love Story en la cima del ranking de las artistas femeninas más acaudaladas del planeta, superando a otras grandes figuras de la música como Rihanna y Beyoncé. La fortuna de Swift no proviene únicamente de su fama, sino de un modelo de negocio que ha sabido construir durante más de una década.

Gran parte de sus ingresos se originan en la venta de música, regalías, derechos de autor y, especialmente, en sus giras mundiales, que se han convertido en verdaderos fenómenos económicos. Uno de los principales motores de su crecimiento financiero ha sido The Eras Tour, una gira que rompió récords históricos en la industria del entretenimiento.

La gira generó miles de millones de dólares en ingresos por venta de boletos, mercancía y acuerdos comerciales relacionados. Además de los conciertos, la famosa cantante Swift ha sabido capitalizar su catálogo musical.

Más de Taylor Swift

Sus discos regrabados bajo el sello "Taylor’s Version" han tenido un enorme éxito entre los fanáticos, lo que le permitió recuperar el control de sus canciones y aumentar considerablemente sus ingresos por derechos musicales.

La artista también posee un importante portafolio de bienes raíces, con propiedades en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Nashville y Rhode Island, lo que forma parte de su estrategia de inversión a largo plazo.

Zootopia 2, la película animada más taquillera de la historia, ya puede verse en streaming

La exitosa secuela animada “Zootopia 2”, que rompió récords en taquilla a nivel mundial, ya dio el salto al streaming.

Otro factor clave de su fortuna es el valor de su catálogo musical, estimado en cientos de millones de dólares, además de ingresos provenientes del streaming, licencias y ventas de mercancía oficial.

En Portada

Diputados proponen declarar asueto los lunes, martes y miércoles de Semana Santat
Nacionales

Diputados proponen declarar asueto los lunes, martes y miércoles de Semana Santa

04:04 PM, Mar 11
Presentan objeciones contra Porras y otros aspirantes a fiscal generalt
Nacionales

Presentan objeciones contra Porras y otros aspirantes a fiscal general

02:52 PM, Mar 11
Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcos

04:50 PM, Mar 11
ConcaChampions: Nashville 0-0 Inter Miamit
Deportes

ConcaChampions: Nashville 0-0 Inter Miami

08:32 PM, Mar 11
William Fajardo se coloca a dos goles de Diego Casast
Deportes

William Fajardo se coloca a dos goles de Diego Casas

08:08 PM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesEE.UU.SeguridadDonald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos