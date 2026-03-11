 Zootopia 2: Ya Disponible en Streaming
Farándula

Zootopia 2, la película animada más taquillera de la historia, ya puede verse en streaming

La exitosa secuela animada "Zootopia 2", que rompió récords en taquilla a nivel mundial, ya dio el salto al streaming.

Zootopia 2, Zootopia 2
Zootopia 2 / FOTO: Zootopia 2

Después de arrasar en los cines y convertirse en un fenómeno global, Zootopia 2 finalmente llegó al streaming. La esperada secuela animada de Disney ya está disponible en Disney+, donde los fans pueden revivir las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde desde la comodidad de su hogar.

La cinta, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, continúa la historia iniciada en 2016 con la primera película de Zootopia, uno de los mayores éxitos de la animación moderna.  En esta nueva entrega, los carismáticos policías Judy y Nick vuelven a trabajar juntos para resolver un misterioso caso que amenaza con alterar la paz de la ciudad animal más famosa del cine.

La trama se expande con nuevos escenarios y personajes que amplían el universo narrativo de la franquicia, ofreciendo una historia llena de humor, acción y mensajes sobre convivencia y diversidad. El estreno de la película de Zootopia 2 en salas de cine fue todo un fenómeno el año pasado y parte de este.

La producción logró recaudar más de 1,700 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película animada más taquillera de la historia y una de las cintas más exitosas del cine global.

Ya puedes ver Zootopia 2

Gracias a estos números, la secuela también se posicionó entre las películas más taquilleras de todos los tiempos, consolidando el impacto de la franquicia dentro del entretenimiento familiar. Además del éxito comercial, la película recibió elogios por su animación, su narrativa y el regreso de personajes que ya forman parte de la cultura pop.

La película se incorporó oficialmente al catálogo de Disney+ el 11 de marzo de 2026, por lo que cualquier suscriptor de la plataforma puede verla sin costo adicional dentro del servicio.

Con este lanzamiento, Disney busca ampliar aún más el alcance de la historia y permitir que nuevas generaciones descubran el universo de Zootopia, mientras que los fans de la primera película pueden volver a disfrutar de sus personajes favoritos.

