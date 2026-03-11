Megan Stalter: Premio Sorpresa en Ropa Interior

Megan Stalter, de 35 años, recibió el premio Vanguard en los premios Queerties 2026 el martes (10 de marzo) en Avalon Hollywood en Los Ángeles.
La actriz lució un atuendo con la bandera estadounidense y llevaba un sello en la parte baja de su espalda que decía "La chica más bonita de Estados Unidos". El premio le fue entregado por su coprotagonista Paul W. Downs .
"Disculpen si me pongo sentimental esta noche. He estado reflexionando sobre lo hermosa y talentosa que soy. Creo que si fuera menos atractiva, no tendría ni la mitad de lo que tengo, y si fuera más delgada, tendría más.
Lo digo en serio. Piénsenlo, si no fuera tan guapa, habría sido una especie de ratón de biblioteca. No tengo nada en contra de los gusanos. Pero sí, ni siquiera terminé la universidad, así que gracias a Dios por mis hermosos ojos separados", dijo Megan en su discurso.
Megan Stalter añadió: "Ustedes, los homosexuales, me dieron una carrera. Y sí, Dios ama y aprecia a los gays. Así que gracias a Dios, gracias a mi equipo y a mi novia gay, que es perfecta... y gracias a Queerties por honrarme, porque en muchas otras ceremonias de premios no me dejan subir al escenario y me siento más cómoda allí.
No solo me hacen sentir como la chica más guapa de Estados Unidos, sino también como la más guapa del mundo. Los amo y amo a los gays. ¡Y nuestro presidente debería ser arrestado!"
Creatividad única
Durante los Critics Choice Awards, los reconocidos comediantes Megan Stalter y Paul Downs sorprendieron a la audiencia al parodiar la comentada relación entre la empresaria e influencer Kylie Jenner y el popular actor Timothée Chalamet, haciendo un guiño a la viralidad que su romance ha tenido en redes sociales y medios internacionales.
El sketch, que arrancó risas y aplausos del público presente, fue interpretado durante la gala por Stalter y Downs, quienes aprovecharon los gestos característicos y las actitudes mediáticas de las celebridades para crear una escena caricaturesca y llena de humor.
Desde que la pareja fue vista en eventos públicos y especialmente en ceremonias de premios, su noviazgo se convirtió en tema favorito de conversación, memes y tendencias en plataformas como Instagram y X.