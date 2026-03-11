 Megan Stalter: Premio Sorpresa en Ropa Interior
Farándula

La actriz Megan Stalter llega recibe premio en ropa interior

La actriz de la serie "Hacks" lució un atuendo con la bandera estadounidense y llevaba un sello en la parte baja de su espalda que decía "La chica más bonita de Estados Unidos".

Compartir:
Megan Stalter, EFE
Megan Stalter / FOTO: EFE

Megan Stalter, de 35 años, recibió el premio Vanguard en los premios Queerties 2026 el martes (10 de marzo) en Avalon Hollywood en Los Ángeles.

La actriz lució un atuendo con la bandera estadounidense y llevaba un sello en la parte baja de su espalda que decía "La chica más bonita de Estados Unidos". El premio le fue entregado por su coprotagonista Paul W. Downs .

"Disculpen si me pongo sentimental esta noche. He estado reflexionando sobre lo hermosa y talentosa que soy. Creo que si fuera menos atractiva, no tendría ni la mitad de lo que tengo, y si fuera más delgada, tendría más.

Lo digo en serio. Piénsenlo, si no fuera tan guapa, habría sido una especie de ratón de biblioteca. No tengo nada en contra de los gusanos. Pero sí, ni siquiera terminé la universidad, así que gracias a Dios por mis hermosos ojos separados", dijo Megan en su discurso.

Megan Stalter añadió: "Ustedes, los homosexuales, me dieron una carrera. Y sí, Dios ama y aprecia a los gays. Así que gracias a Dios, gracias a mi equipo y a mi novia gay, que es perfecta... y gracias a Queerties por honrarme, porque en muchas otras ceremonias de premios no me dejan subir al escenario y me siento más cómoda allí.

No solo me hacen sentir como la chica más guapa de Estados Unidos, sino también como la más guapa del mundo. Los amo y amo a los gays. ¡Y nuestro presidente debería ser arrestado!"

Foto embed
Megan Stalter - Just Jared

Creatividad única

Durante los Critics Choice Awards, los reconocidos comediantes Megan Stalter y Paul Downs sorprendieron a la audiencia al parodiar la comentada relación entre la empresaria e influencer Kylie Jenner y el popular actor Timothée Chalamet, haciendo un guiño a la viralidad que su romance ha tenido en redes sociales y medios internacionales.

El sketch, que arrancó risas y aplausos del público presente, fue interpretado durante la gala por Stalter y Downs, quienes aprovecharon los gestos característicos y las actitudes mediáticas de las celebridades para crear una escena caricaturesca y llena de humor.

Desde que la pareja fue vista en eventos públicos y especialmente en ceremonias de premios, su noviazgo se convirtió en tema favorito de conversación, memes y tendencias en plataformas como Instagram y X.

En Portada

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel? t
Nacionales

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel?

11:11 AM, Mar 11
Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congresot
Nacionales

Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congreso

01:13 PM, Mar 11
Trump afirma que la guerra en Irán terminará prontot
Internacionales

Trump afirma que la guerra en Irán terminará "pronto"

02:06 PM, Mar 11
Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al Cityt
Deportes

Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al City

03:52 PM, Mar 11
Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigot
Deportes

Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigo

02:56 PM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalSeguridadredes socialesEE.UU.Donald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos