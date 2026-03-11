Marilyn Manson genera controversia en Semana de la Moda

El músico estadounidense Marilyn Manson sorprendió a seguidores y asistentes al debutar como modelo en el desfile de la colección Otoño/Invierno 2026 de la firma Enfants Riches Déprimés durante la Semana de la Moda de París.
A sus 57 años, el artista gótico apareció en la pasarela con su característico semblante serio, luciendo un atuendo negro de estética oscura que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.
Su presencia no solo marcó un nuevo capítulo en su trayectoria artística, sino que también generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron su estilo transgresor y su influencia en la cultura alternativa. Otros usuarios, sin embargo, retomaron antiguas polémicas relacionadas con su figura pública, lo que volvió a situarlo en el centro de la conversación mediática.
¿Quién es Marilyn Manson?
Nacido como Brian Warner, el cantante construyó su identidad artística fusionando los nombres de Marilyn Monroe y Charles Manson, dos figuras icónicas y opuestas de la cultura estadounidense. Desde sus inicios, su propuesta musical y estética se caracterizó por lo provocador, lo oscuro y lo teatral, elementos que lo llevaron a convertirse en una de las figuras más controvertidas del rock industrial.
Durante su infancia, Manson fue descrito como un joven introvertido y sensible que encontró refugio en la lectura, la escritura y la música. Su educación religiosa y las experiencias de acoso escolar influyeron en la construcción de su personalidad artística, alimentando su interés por temas considerados tabú y por una visión crítica de las normas sociales y culturales.
Su carrera despegó a finales de los años ochenta tras fundar su banda junto al guitarrista Scott Putesky. Con espectáculos escénicos provocadores y una estética que mezclaba lo grotesco con el glamour, el grupo logró captar la atención del público y la prensa.
Uno de sus discos más influyentes, Antichrist Superstar, cumplirá 30 años en 2026, motivo por el cual el artista prepara celebraciones especiales en Los Ángeles.
Además de su trayectoria musical, Manson ha protagonizado diversas polémicas mediáticas relacionadas con sus relaciones sentimentales y acusaciones legales. A lo largo de los años ha sido vinculado con figuras como Rose McGowan, Dita Von Teese y Evan Rachel Wood, esta última quien lo acusó públicamente de abuso, señalamientos que el cantante ha negado.
Desde 2020 mantiene una relación con la fotógrafa Lindsay Usich, con quien contrajo matrimonio durante la pandemia.
La firma Enfants Riches Déprimés, responsable del desfile en el que participó, es conocida por su estética punk y nihilista, así como por producir piezas exclusivas de alto costo destinadas a un público selecto. La colección presentada en París destacó por su estilo provocador y conceptual, en sintonía con la personalidad artística de Manson.
Su incursión en el mundo de la moda confirma la capacidad del cantante para reinventarse y mantenerse vigente en la cultura pop. Entre la admiración y la controversia, su paso por la pasarela parisina demuestra que, incluso después de décadas de carrera, Marilyn Manson continúa generando impacto y conversación a nivel global.