 Marilyn Manson genera controversia en Semana de la Moda
Farándula

Marilyn Manson genera polémica al desfilar en Semana de la Moda en París

El polémico cantante volvió a acaparar titulares tras debutar como modelo en la Semana de la Moda de París. Su aparición en la pasarela generó sorpresa, reacciones divididas y un intenso debate en redes sociales.

Compartir:
Marilyn Manson, Redes sociales
Marilyn Manson / FOTO: Redes sociales

El músico estadounidense Marilyn Manson sorprendió a seguidores y asistentes al debutar como modelo en el desfile de la colección Otoño/Invierno 2026 de la firma Enfants Riches Déprimés durante la Semana de la Moda de París.

A sus 57 años, el artista gótico apareció en la pasarela con su característico semblante serio, luciendo un atuendo negro de estética oscura que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

Su presencia no solo marcó un nuevo capítulo en su trayectoria artística, sino que también generó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos destacaron su estilo transgresor y su influencia en la cultura alternativa. Otros usuarios, sin embargo, retomaron antiguas polémicas relacionadas con su figura pública, lo que volvió a situarlo en el centro de la conversación mediática.

¿Quién es Marilyn Manson?

Nacido como Brian Warner, el cantante construyó su identidad artística fusionando los nombres de Marilyn Monroe y Charles Manson, dos figuras icónicas y opuestas de la cultura estadounidense. Desde sus inicios, su propuesta musical y estética se caracterizó por lo provocador, lo oscuro y lo teatral, elementos que lo llevaron a convertirse en una de las figuras más controvertidas del rock industrial.

Durante su infancia, Manson fue descrito como un joven introvertido y sensible que encontró refugio en la lectura, la escritura y la música. Su educación religiosa y las experiencias de acoso escolar influyeron en la construcción de su personalidad artística, alimentando su interés por temas considerados tabú y por una visión crítica de las normas sociales y culturales.

Su carrera despegó a finales de los años ochenta tras fundar su banda junto al guitarrista Scott Putesky. Con espectáculos escénicos provocadores y una estética que mezclaba lo grotesco con el glamour, el grupo logró captar la atención del público y la prensa.

Uno de sus discos más influyentes, Antichrist Superstar, cumplirá 30 años en 2026, motivo por el cual el artista prepara celebraciones especiales en Los Ángeles.

Además de su trayectoria musical, Manson ha protagonizado diversas polémicas mediáticas relacionadas con sus relaciones sentimentales y acusaciones legales. A lo largo de los años ha sido vinculado con figuras como Rose McGowan, Dita Von Teese y Evan Rachel Wood, esta última quien lo acusó públicamente de abuso, señalamientos que el cantante ha negado.

Desde 2020 mantiene una relación con la fotógrafa Lindsay Usich, con quien contrajo matrimonio durante la pandemia.

La firma Enfants Riches Déprimés, responsable del desfile en el que participó, es conocida por su estética punk y nihilista, así como por producir piezas exclusivas de alto costo destinadas a un público selecto. La colección presentada en París destacó por su estilo provocador y conceptual, en sintonía con la personalidad artística de Manson.

Su incursión en el mundo de la moda confirma la capacidad del cantante para reinventarse y mantenerse vigente en la cultura pop. Entre la admiración y la controversia, su paso por la pasarela parisina demuestra que, incluso después de décadas de carrera, Marilyn Manson continúa generando impacto y conversación a nivel global.

En Portada

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel? t
Nacionales

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel?

11:11 AM, Mar 11
Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congresot
Nacionales

Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congreso

01:13 PM, Mar 11
Trump afirma que la guerra en Irán terminará prontot
Internacionales

Trump afirma que la guerra en Irán terminará "pronto"

02:06 PM, Mar 11
Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al Cityt
Deportes

Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al City

03:52 PM, Mar 11
Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigot
Deportes

Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigo

02:56 PM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalSeguridadredes socialesEE.UU.Donald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos