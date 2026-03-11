 Ariadne Díaz en Bikini de Hilo: Fotos Sin Filtros para su Esposo
Farándula

Sin filtros, Ariadne Díaz posa para su esposo en bikini de hilo

La actriz dejó con la boca abierta a sus seguidores con una sesión fotográfica capturada por el actor Marcus Ornellas donde se muestra en candente traje de baño.

Ariadne Díaz, Instagram
Ariadne Díaz / FOTO: Instagram

Ariadne Díaz cautivó a sus seguidores al compartir una serie de fotografías en bikini, tomadas por su pareja Marcus Ornellas, durante unos días de descanso en la playa de Puerto Vallarta, Jalisco, su lugar de origen. 

Lejos del habitual ambiente de los reflectores, la actriz mostró un ambiente íntimo y relajado junto a su familia, combinando momentos de descanso y conexión con sus admiradores en redes sociales.

En una terraza con el mar de fondo, Ariadne Díaz lució radiantes bikinis y posó de manera natural. Las imágenes impresionaron por la espontaneidad y la confianza, además de resaltar su figura y carisma ante la cámara.

Marcus, en su faceta de fotógrafo, capturó a la actriz desde ángulos favorecedores, logrando retratar cada detalle y la esencia de la intérprete. 

Ariadne Díaz - Instagram

La publicación recibió miles de "me gusta" en Instagram y una ola de mensajes resaltando su belleza y aplaudiendo los momentos compartidos con su familia.

"La mejor vista del mundo, Puerto Vallarta", escribió Ariadne junto al álbum de fotos, remarcando el cariño por su tierra natal.

Incluso celebridades como África Zavala, Altair Jarabo y Elizabeth Álvarez se sumaron a los elogios en comentarios, y Maribel Guardia destacó: "La mejor vista eres tú".

Este gesto de la actriz sorprendió, ya que rara vez se muestra en bikini, lo que incrementó el impacto de la publicación entre sus seguidores, quienes suelen estar atentos a cada detalle de su carrera y vida personal.

Ariadne Díaz bikini - Instagram

Compañeros de vida

En otra serie compartida poco después, Ariadne Díaz aparece en una alberca luciendo un bikini color cereza, demostrando su naturalidad frente a la cámara: "Días de sol.

Si pudieran sentir el agua del último video", comentó en su posteo, mostrando el agrado de disfrutar de tiempo en el entorno cálido que tanto la inspira.

La relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas se ha fortalecido con el paso de los años, desafiando rumores y manteniéndose unidos como pareja y familia. Marcus recientemente expresó el profundo agradecimiento hacia Ariadne por su apoyo incondicional a lo largo de los proyectos profesionales y las ausencias forzadas debido al trabajo.

"Nos apoyamos mutuamente y le agradezco infinitamente por apoyarme, por estar, porque me tuve que ausentar ahorita, nunca había estado tanto tiempo lejos, siete semanas casi, y que ella estuviera al frente de la familia, de cuidar a Diego", compartió el actor, quien participa actualmente en la telenovela Doménica Montero.

Ambos actores han demostrado cómo equilibran su vida pública con el cuidado de su hijo Diego y el fortalecimiento de su relación. 

