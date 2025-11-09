 Hailey Bieber deslumbra en bikini de hilo en la playa
Farándula

Hailey Bieber acapara las miradas sexys bikinis de hilo

La modelo deslumbra con microbikinis y fotos sin maquillaje desde el Caribe durante el cumpleaños de Kendall Jenner.

Compartir:
Hailey Bieber, Instagram
Hailey Bieber / FOTO: Instagram

Hailey Bieber está subiendo la temperatura en Instagram tras publicar una serie de fotos en Instagram de una reciente escapada a la playa.

La modelo enamoró a sus fanáticos en redes sociales al compartir los detalles de una sesión fotográfica improvisada que hizo durante sus vacaciones en el Caribe, donde viajó para unirse a las celebraciones del cumpleaños número 30 de su amiga Kendall Jenner.

En una de las fotos, Hailey Bieber mira a la cámara por encima del hombro con un bikini verde, que adorna con un pañuelo morado.

Foto embed
Hailey Bieber - Facebook

Otra la muestra con el mismo bikini verde y el mismo pañuelo, pero esta vez sus tonificados abdominales están a la vista, de cara a la cámara.

En otra parte del carrusel de imágenes hay una foto de Bieber posando con los brazos en alto mientras mira por encima del hombro con un bikini negro.

Hace unos días, Hailey Bieber y su esposo fueron tema de conversación en redes sociales luego de que el cantante compartiera una foto con ella, compartiendo un romántico y apasionado beso en medio de la fiesta de cumpleaños de Kendall en el Caribe.  

Foto embed
Hailey Bieber bikini - Instagram

Más sobre ellos

Por su parte, Justin Bieber también se hizo tendencia en redes sociales tras recibir varias nominaciones a los premios Grammy, en las categorías Álbum del año por su álbum Swag, mejor álbum vocal, mejor interpretación pop solista por la canción Daisies y mejor interpretación R&B por Yukon.

Hailey Bieber, orgullosa de su esposo, le dedicó un post en redes sociales para felicitarlo y hacerle honor al álbum que lo llevó a ser nominado por primera vez desde 2022, cuando la Academia de la Grabación lo consideró en las categorías grabación del año, Canción del año, mejor interpretación de R&B, entre otras más por las canciones PeachesLonely Anyone.

Hailey Bieber, fundadora de Rhode Beauty, no ha dudado en compartir un tierno vídeo que ha derretido las redes. Además, esta no es la primera vez que la modelo hace guiños con su bebé a momentos icónicos del cantante, mostrando lo mucho que se parecen.

En Portada

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UEt
Nacionales

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UE

11:31 AM, Nov 09
Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los arancelest
Internacionales

Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los aranceles

11:32 AM, Nov 09
Rosalía bate récords en reproducciones con su disco Luxt
Farándula

Rosalía bate récords en reproducciones con su disco "Lux"

09:00 AM, Nov 09
Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida t
Deportes

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

02:20 PM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos