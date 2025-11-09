Hailey Bieber deslumbra en bikini de hilo en la playa

Hailey Bieber está subiendo la temperatura en Instagram tras publicar una serie de fotos en Instagram de una reciente escapada a la playa.
La modelo enamoró a sus fanáticos en redes sociales al compartir los detalles de una sesión fotográfica improvisada que hizo durante sus vacaciones en el Caribe, donde viajó para unirse a las celebraciones del cumpleaños número 30 de su amiga Kendall Jenner.
En una de las fotos, Hailey Bieber mira a la cámara por encima del hombro con un bikini verde, que adorna con un pañuelo morado.
Otra la muestra con el mismo bikini verde y el mismo pañuelo, pero esta vez sus tonificados abdominales están a la vista, de cara a la cámara.
En otra parte del carrusel de imágenes hay una foto de Bieber posando con los brazos en alto mientras mira por encima del hombro con un bikini negro.
Hace unos días, Hailey Bieber y su esposo fueron tema de conversación en redes sociales luego de que el cantante compartiera una foto con ella, compartiendo un romántico y apasionado beso en medio de la fiesta de cumpleaños de Kendall en el Caribe.
Más sobre ellos
Por su parte, Justin Bieber también se hizo tendencia en redes sociales tras recibir varias nominaciones a los premios Grammy, en las categorías Álbum del año por su álbum Swag, mejor álbum vocal, mejor interpretación pop solista por la canción Daisies y mejor interpretación R&B por Yukon.
Hailey Bieber, orgullosa de su esposo, le dedicó un post en redes sociales para felicitarlo y hacerle honor al álbum que lo llevó a ser nominado por primera vez desde 2022, cuando la Academia de la Grabación lo consideró en las categorías grabación del año, Canción del año, mejor interpretación de R&B, entre otras más por las canciones Peaches, Lonely y Anyone.
Hailey Bieber, fundadora de Rhode Beauty, no ha dudado en compartir un tierno vídeo que ha derretido las redes. Además, esta no es la primera vez que la modelo hace guiños con su bebé a momentos icónicos del cantante, mostrando lo mucho que se parecen.