 Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides
Internacionales

Egipto detiene a tres turistas acusados de tomarse fotos desnudos en las pirámides

No es la primera vez que se da este tipo de polémicas en torno a las tres pirámides de Guiza.

Compartir:
Los turistas visitan la meseta de Guiza., Foto EFE
Los turistas visitan la meseta de Guiza. / FOTO: Foto EFE

Las fuerzas de seguridad de Egipto detuvieron este domingo9 de noviembre a tres turistas que intentaron tomarse fotografías desnudos detrás de la Gran Pirámide, también llamada de Keops, en Guiza.

Los tres turistas fueron detenidos por "infringir la ley egipcia tras intentar tomarse fotografías desnudos junto a la Gran Pirámide".

Las fuerzas de seguridad egipcias los detuvieron de inmediato y los arrestados confesaron los hechos de los que se les acusa, detalló la fuente.

Asimismo, indicó que "los turistas alegaron desconocer la normativa y las leyes egipcias, afirmando que tal comportamiento es permisible y no ilegal en sus países de origen".

Foto embed
Una enmienda legislativa contempla penas de mínimo un mes de cárcel o multa de hasta 10.000 libras egipcias para aquellos que cometan actos contra la

No obstante, los funcionarios de seguridad no revelaron la nacionalidad de los tres turistas y solo confirmaron que habían notificado a sus respectivas embajadas el incidente.

"Los tres turistas fueron detenidos, se levantó un acta y se iniciaron los procedimientos legales", añadió la fuente, asegurando que los arrestados ya están disposición de las autoridades competentes.


A finales de 2018, causó revuelo en el país un vídeo difundido en las redes sociales en el que se ve a una pareja escalando una de las tres pirámides de Guiza y que finaliza con los dos desnudos en la cima.

En marzo de 2017, una modelo belga posó desnuda en la explanada de las pirámides de Guiza y posteriormente fue detenida durante un día en el templo de Karnak, en Luxor, cuando se despojó de su vestimenta para otra sesión fotográfica.

Desde el año 2020, hay una enmienda legislativa que contempla penas de mínimo un mes de cárcel o multa de hasta 10.000 libras egipcias para aquellos que cometan actos contra la "moral pública" o escalen los sitios arqueológicos del país.

La enmienda añadió dos cláusulas a la Ley de Antigüedades de 1983, que penaliza con estas sanciones no solo los actos obscenos, sino también a aquellos que escalen los monumentos o entren "a escondidas" en museos o sitios arqueológicos.

Más de 1.700 vuelos cancelados por cierre de Gobierno en EE.UU.

Los aeropuertos de Phoenix, Atlanta, Chicago, Nueva York, San Francisco y Washington, fueron los principales afectados en cuanto a cancelaciones

Vía EFE

En Portada

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UEt
Nacionales

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UE

11:31 AM, Nov 09
Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los arancelest
Internacionales

Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los aranceles

11:32 AM, Nov 09
Rosalía bate récords en reproducciones con su disco Luxt
Farándula

Rosalía bate récords en reproducciones con su disco "Lux"

09:00 AM, Nov 09
Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida t
Deportes

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

02:20 PM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos