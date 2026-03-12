 Fecha de estreno y tráiler de 'El Diablo Viste a la Moda 2'
Farándula

Confirman la fecha de estreno de El diablo viste a la moda 2 con nuevo tráiler

Casi 20 años después del estreno de la película original, El Diablo Viste a la Moda regresa con una esperada secuela.

El Diablo Viste a la moda / FOTO: El Diablo Viste a la moda

Después de casi 2 décadas desde el estreno de la película original, finalmente se confirmó el regreso de una de las historias más emblemáticas del cine sobre moda y periodismo.  La esperada secuela de El Diablo Viste a la Moda ya tiene fecha oficial de estreno y un nuevo tráiler que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

De acuerdo con información difundida recientemente, la película llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, marcando el retorno de los personajes que conquistaron al público desde su estreno en 2006.  El anuncio fue acompañado por el lanzamiento de un tráiler oficial y el primer cartel promocional, lo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La primera entrega de El Diablo Viste a la Moda se convirtió en un fenómeno cultural dentro del mundo del entretenimiento y la moda.  Basada en la novela homónima de Lauren Weisberger, la historia sigue a Andrea "Andy" Sachs, una joven periodista que consigue trabajo en la prestigiosa revista ficticia Runway, donde debe enfrentarse al exigente carácter de la poderosa editora Miranda Priestly.

La secuela de El diablo viste a la moda 2 traerá de vuelta a gran parte del elenco original que hizo famosa la historia.

 El diablo viste a la moda 2 está por llegar

Entre los actores confirmados se encuentran Meryl Streep, quien nuevamente interpretará a Miranda Priestly; Anne Hathaway, como Andy Sachs; Emily Blunt, en su papel de Emily Charlton; y Stanley Tucci, como Nigel. Además del regreso de los personajes principales, la producción incorporará nuevos talentos al reparto, lo que promete aportar nuevas historias y conflictos dentro del universo de la industria editorial y de la moda.

El tráiler presentado recientemente muestra un adelanto de lo que será esta nueva etapa en la historia, donde los personajes deberán enfrentarse a los cambios que ha vivido la industria de la moda y los medios de comunicación con el paso del tiempo. Las imágenes también evocan la estética glamorosa y sofisticada que caracterizó a la película original.

