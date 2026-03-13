¿Cuánto cuesta un Oscar? Valor sorprendente de la estatuilla

Cada año, los Premios Oscar reúnen a las mayores estrellas del cine en una ceremonia que simboliza el reconocimiento máximo dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, más allá del prestigio y la atención mediática que genera el evento, la estatuilla dorada que reciben los ganadores tiene un valor económico sorprendentemente bajo.
La figura, conocida oficialmente como el Premio de la Academia al Mérito, posee un precio simbólico de apenas un dólar.
Esta cifra fue establecida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1950, como parte de una normativa destinada a evitar la comercialización del galardón. Desde entonces, los ganadores —y también sus herederos— no pueden vender ni subastar la estatuilla. En caso de querer desprenderse de ella, deben ofrecerla primero a la Academia por el valor simbólico fijado.
Un símbolo de prestigio más allá del dinero
Aunque su valor monetario sea mínimo, el Oscar representa uno de los mayores reconocimientos profesionales en el mundo del cine. Obtener esta estatuilla puede transformar la carrera de un actor, director o productor, al incrementar su visibilidad internacional y abrir nuevas oportunidades laborales.
El galardón también se ha convertido en un elemento de gran importancia cultural e histórica. A lo largo de casi un siglo, los premios han reflejado la evolución del cine y han contribuido a consolidar la reputación de figuras que hoy son consideradas leyendas de la industria.
Características físicas de la estatuilla
La estatuilla mide aproximadamente 34 centímetros y pesa cerca de 3.8 kilogramos, lo que la hace más pesada de lo que parece. Está fabricada con britannium, una aleación metálica compuesta principalmente por estaño, además de antimonio y cobre.
Posteriormente, se recubre con una capa de oro de 24 quilates que le otorga su característico brillo.
El diseño representa a un caballero de pie sosteniendo una espada sobre un rollo de película con cinco radios, que simbolizan las ramas fundadoras de la Academia: actores, directores, guionistas, productores y técnicos.
Excepciones históricas y subastas millonarias
Aunque la normativa impide vender las estatuillas modernas, existen excepciones. Los premios otorgados antes de 1950 no estaban sujetos a esta restricción, por lo que algunos han sido vendidos en subastas por sumas millonarias.
Uno de los casos más conocidos fue el del cantante Michael Jackson, quien adquirió por más de 1.5 millones de dólares la estatuilla a Mejor Película correspondiente a Lo que el viento se llevó, entregada en 1940. Este tipo de transacciones demuestra que el valor económico de un Oscar puede variar dependiendo de su antigüedad y relevancia histórica.
Detalles de la ceremonia de los Oscar 2026
La edición número 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. La gala contará con la conducción del comediante Conan O’Brien y será transmitida en vivo por la cadena ABC, además de plataformas de streaming.
Para el público en Guatemala, la ceremonia está prevista para iniciar aproximadamente a las 6:00 de la tarde, con la tradicional alfombra roja comenzando una hora antes. Como cada año, el evento reunirá a las principales figuras del cine internacional en una noche dedicada a reconocer lo mejor de la industria.