 ¿Cuánto cuesta un Oscar? Valor sorprendente de la estatuilla
Farándula

¿Cuánto cuesta realmente un Premio Oscar? El sorprendente valor de la estatuilla

Aunque es el galardón más importante del cine mundial, la icónica estatuilla de los Premios Oscar tiene un valor económico simbólico. Su verdadero precio está lejos del glamour de Hollywood.

Compartir:
Premios Oscar, Redes sociales
Premios Oscar / FOTO: Redes sociales

Cada año, los Premios Oscar reúnen a las mayores estrellas del cine en una ceremonia que simboliza el reconocimiento máximo dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, más allá del prestigio y la atención mediática que genera el evento, la estatuilla dorada que reciben los ganadores tiene un valor económico sorprendentemente bajo.

La figura, conocida oficialmente como el Premio de la Academia al Mérito, posee un precio simbólico de apenas un dólar.

Esta cifra fue establecida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1950, como parte de una normativa destinada a evitar la comercialización del galardón. Desde entonces, los ganadores —y también sus herederos— no pueden vender ni subastar la estatuilla. En caso de querer desprenderse de ella, deben ofrecerla primero a la Academia por el valor simbólico fijado.

Un símbolo de prestigio más allá del dinero

Aunque su valor monetario sea mínimo, el Oscar representa uno de los mayores reconocimientos profesionales en el mundo del cine. Obtener esta estatuilla puede transformar la carrera de un actor, director o productor, al incrementar su visibilidad internacional y abrir nuevas oportunidades laborales.

El galardón también se ha convertido en un elemento de gran importancia cultural e histórica. A lo largo de casi un siglo, los premios han reflejado la evolución del cine y han contribuido a consolidar la reputación de figuras que hoy son consideradas leyendas de la industria.

Características físicas de la estatuilla

La estatuilla mide aproximadamente 34 centímetros y pesa cerca de 3.8 kilogramos, lo que la hace más pesada de lo que parece. Está fabricada con britannium, una aleación metálica compuesta principalmente por estaño, además de antimonio y cobre.

Posteriormente, se recubre con una capa de oro de 24 quilates que le otorga su característico brillo.

El diseño representa a un caballero de pie sosteniendo una espada sobre un rollo de película con cinco radios, que simbolizan las ramas fundadoras de la Academia: actores, directores, guionistas, productores y técnicos.

Excepciones históricas y subastas millonarias

Aunque la normativa impide vender las estatuillas modernas, existen excepciones. Los premios otorgados antes de 1950 no estaban sujetos a esta restricción, por lo que algunos han sido vendidos en subastas por sumas millonarias.

Uno de los casos más conocidos fue el del cantante Michael Jackson, quien adquirió por más de 1.5 millones de dólares la estatuilla a Mejor Película correspondiente a Lo que el viento se llevó, entregada en 1940. Este tipo de transacciones demuestra que el valor económico de un Oscar puede variar dependiendo de su antigüedad y relevancia histórica.

Detalles de la ceremonia de los Oscar 2026

La edición número 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California. La gala contará con la conducción del comediante Conan O’Brien y será transmitida en vivo por la cadena ABC, además de plataformas de streaming.

Para el público en Guatemala, la ceremonia está prevista para iniciar aproximadamente a las 6:00 de la tarde, con la tradicional alfombra roja comenzando una hora antes. Como cada año, el evento reunirá a las principales figuras del cine internacional en una noche dedicada a reconocer lo mejor de la industria.

En Portada

Reportan bloqueos en la capital y distintas carreterast
Nacionales

Reportan bloqueos en la capital y distintas carreteras

09:18 AM, Mar 13
Presidente comparte fuertes imágenes del momento de la recaptura de reot
Nacionales

Presidente comparte fuertes imágenes del momento de la recaptura de reo

08:56 AM, Mar 13
Lanzan campaña para prevenir extravío de niños durante Semana Santat
Nacionales

Lanzan campaña para prevenir extravío de niños durante Semana Santa

10:43 AM, Mar 13
Irán a Donald Trump: Nadie puede excluir a Irán del Mundial 2026t
Deportes

Irán a Donald Trump: "Nadie puede excluir a Irán del Mundial 2026"

10:58 AM, Mar 13
Mundial 2026: Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadorest
Deportes

Mundial 2026: Human Rights Watch pide a FIFA que proteja a jugadores

09:52 AM, Mar 13

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesEE.UU.Liga NacionalIránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos