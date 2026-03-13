 Niñeras de Ana Bárbara acusan a Ángel Muñoz de amenazas
Farándula

Niñeras de los hijos de Ana Bárbara acusan a Ángel Muñoz de supuestas amenazas

El entorno familiar de Ana Bárbara vuelve a ser tema de conversación luego de que ex niñeras de sus hijos acusaran públicamente a su esposo, Ángel Muñoz, de presuntas amenazas e intimidación.

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Ángel Muñoz y Ana Bárbara, Redes sociales
Ángel Muñoz y Ana Bárbara / FOTO: Redes sociales

Una nueva controversia rodea a la cantante mexicana Ana Bárbara tras difundirse una carta pública en la que Katty y Martha, ex niñeras de sus hijos, acusan al esposo de la artista, Ángel Muñoz, de supuestas amenazas, hostigamiento e intimidación. El documento fue compartido en redes sociales y retomado por distintos medios de entretenimiento, generando un intenso debate sobre la situación familiar de la intérprete.

Según la misiva, las mujeres trabajaron durante más de 18 años al cuidado de los hijos de la cantante, desarrollando vínculos cercanos con ellos. En su testimonio aseguran que decidieron renunciar voluntariamente a su empleo debido al trato que, según afirman, Muñoz tenía hacia los menores, así como a situaciones que describen como maltrato verbal, castigos y la instalación de cámaras en las habitaciones de los niños.

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Niñeras de Ana Bárbara - Redes sociales

Acusaciones de amenazas y conflicto familiar

Las ex colaboradoras señalan que su decisión de abandonar el hogar generó una reacción de molestia por parte de Muñoz, lo que habría derivado en presuntas amenazas y campañas de desprestigio en su contra.

Asimismo, sostienen que el conflicto se intensificó tras brindar apoyo a José Emilio Levy, hijo de Ana Bárbara, cuando este supuestamente dejó la residencia familiar.

En el documento también aseguran haber sido víctimas de intimidación durante varios años, situación que afirman ha afectado su reputación y su tranquilidad personal. Las mujeres manifestaron temer por su seguridad y responsabilizaron públicamente tanto a la cantante como a su esposo de cualquier eventual represalia.

Contexto de la polémica en los últimos días

El nombre de Ángel Muñoz ha cobrado relevancia mediática recientemente debido a declaraciones del propio José Emilio Levy, quien en programas de televisión señaló presuntos conflictos dentro del núcleo familiar. Estas afirmaciones, sumadas a rumores sobre crisis en la relación de la cantante y versiones de supuestas infidelidades, han mantenido el tema en la conversación pública.

Muñoz, empresario y pareja de Ana Bárbara desde hace varios años, ha estado en el centro de la atención mediática en distintas ocasiones por su influencia en decisiones familiares y profesionales de la artista. La difusión de estas nuevas acusaciones ha intensificado el escrutinio sobre su figura y ha provocado reacciones divididas entre seguidores y medios del espectáculo.

Silencio oficial y repercusión mediática

Hasta el momento, ni Ana Bárbara ni Ángel Muñoz han emitido un pronunciamiento público detallado sobre las acusaciones. Sin embargo, la situación continúa generando titulares y comentarios en redes sociales, donde fanáticos y usuarios debaten sobre la veracidad de los señalamientos y el impacto que podrían tener en la vida personal y profesional de la cantante.

El caso refleja, una vez más, cómo los conflictos familiares de figuras públicas pueden trascender al ámbito mediático y convertirse en temas de interés general. Mientras se esperan posibles aclaraciones o acciones legales, la polémica sigue alimentando la conversación en el mundo del entretenimiento.

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