Influencer muere tras sentirse mal durante transmisión

La influencer china Wang Yefei, conocida en redes sociales como "Sister Wang Zha", murió de forma repentina luego de sufrir un fuerte malestar mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores.
El incidente ocurrió el 9 de marzo, cuando la creadora de contenido comenzó a quejarse de dolor en la cabeza y el cuello durante el directo. Ante el empeoramiento de su estado, pidió a su equipo que llamara a los servicios de emergencia para ser trasladada a un hospital.
Según reportes, la influencer llegó a la clínica y fue atendida por médicos; sin embargo, falleció apenas 11 minutos después de su ingreso. Las autoridades médicas señalaron que la causa de muerte fue una hemorragia en el tronco encefálico.
De acuerdo con información difundida tras su fallecimiento, Wang Yefei había sufrido fuertes dolores de cabeza durante la semana previa y estaba tomando medicamentos para controlarlos. La influencer realizaba transmisiones diarias que podían extenderse hasta 10 horas para promocionar y vender ropa femenina en línea.
¿Qué es una hemorragia en el tronco encefálico?
"Sister Wang Zha" contaba con miles de seguidores en redes sociales y era conocida por su intensa actividad en plataformas digitales, donde se dedicaba a vender prendas de vestir. Además, era madre de una niña de cuatro años.
Una hemorragia en el tronco encefálico es una emergencia médica grave que ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo en la base del cerebro, una zona que controla funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Debido a la importancia de esta área, incluso un sangrado pequeño puede tener consecuencias fatales.