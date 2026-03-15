 Bella Thorne se salta el protocolo en los Premios Oscar y deja ver su tanga en la alfombra roja
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Bella Thorne se salta el protocolo en los Premios Oscar y deja ver su tanga en la alfombra roja

La actriz y cantante protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al lucir un atrevido look que dejó al descubierto detalles de su figura.

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Bella Thorne, Instagram
Bella Thorne / FOTO: Instagram

La presencia de Bella Thorne en la alfombra roja de los Premios Oscar no pasó desapercibida. La actriz estadounidense, conocida por su estilo audaz y su personalidad sin filtros, se convirtió rápidamente en uno de los nombres más comentados de la noche tras aparecer con un look que desafió las normas tradicionales del evento.

Durante su paso por la alfombra roja, Thorne lució un vestido de corte arriesgado que dejaba ver parte de su ropa interior, incluyendo su tanga, un detalle que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Mientras algunos seguidores celebraron su seguridad y estilo provocador, otros señalaron que el atuendo rompía con el protocolo más clásico que suele caracterizar a la gala.

¿Un look arriesgado?

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde el look de la actriz se posicionó entre los temas más comentados de la noche.

Este tipo de apariciones forman parte de la evolución de la alfombra roja, que cada vez se convierte más en un espacio para la expresión personal y la creatividad.

A lo largo de los años, Bella Thorne ha construido una imagen pública marcada por decisiones estilísticas arriesgadas y una presencia constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su carrera y su vida personal con millones de seguidores.

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Proyectos y espectáculo

Actualmente, Bella Thorne mantiene una carrera activa en el cine y en otros proyectos creativos, consolidándose como una figura versátil dentro de la industria del entretenimiento.

En los últimos años, la actriz ha buscado ampliar su perfil artístico más allá de la actuación. Uno de sus proyectos más comentados ha sido su debut como directora con la película "Color Your Hurt", un trabajo que escribió y dirigió junto a su prometido, el productor británico Mark Emms. La propia artista ha señalado que este proyecto ha sido especialmente personal y emocional, razón por la cual ambos han decidido priorizar su carrera antes de planificar su boda.

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