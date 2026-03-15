 Javier Bardem: Mensaje sobre Palestina en los Oscars
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Javier Bardem: su polémico mensaje sobre la guerra y apoyo a Palestina en los Premios Oscar

El actor español acaparó miradas en los Premios Oscar 2026 no solo por su presencia en la gala, sino por el contundente mensaje político que llevó a la alfombra roja.

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Javier Bardem, Redes sociales
Javier Bardem / FOTO: Redes sociales

La ceremonia de los Premios Oscar 2026, celebrada en el Teatro Dolby de Hollywood, reunió a las principales figuras del cine mundial. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la alfombra roja fue protagonizado por Javier Bardem, quien decidió aprovechar el foco mediático para enviar un mensaje sobre el conflicto en Medio Oriente.

El actor español apareció luciendo dos insignias en su atuendo: una con la frase "No a la guerra" y otra con la imagen de Handala, un personaje de viñeta convertido en símbolo de la causa palestina. Su gesto fue interpretado como una postura pública de denuncia ante la situación bélica que vive la región.

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Javier Bardem - Redes sociales

Un discurso con tono crítico

Al ser abordado por medios internacionales durante su llegada al evento, Bardem explicó que considera importante utilizar espacios de alta visibilidad para hablar de temas globales. El actor señaló que el cine debe celebrarse, pero también puede servir como plataforma para llamar la atención sobre conflictos que afectan a miles de personas.

En sus declaraciones, calificó la actual ofensiva militar en la zona como una guerra ilegal y expresó su solidaridad con la población civil afectada. Sus palabras provocaron una inmediata reacción en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el papel de los artistas en asuntos políticos y humanitarios.

Un mensaje que remite al pasado

No es la primera vez que Javier Bardem se manifiesta públicamente contra la guerra. El intérprete recordó que ya había utilizado una insignia similar durante las protestas internacionales contra la invasión de Irak en 2003. Para él, el contexto actual presenta paralelismos que considera preocupantes, razón por la cual decidió repetir el gesto en una de las ceremonias más importantes del cine.

Su hermano, el también actor Carlos Bardem, compartió en redes sociales su apoyo al mensaje, destacando el valor de expresar posiciones firmes incluso en escenarios donde la atención se centra en el espectáculo y la moda.

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