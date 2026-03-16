 Michael B. Jordan sorprende tras el Oscar en hamburguesería
Farándula

El ganador del Oscar, Michael B. Jordan, sorprende al cenar en una hamburguesería tras la gala

Sin lujos ni protocolos: Michael B. Jordan fue captado celebrando su triunfo en una popular hamburguesería de Los Ángeles. La escena rápidamente se volvió viral.

Compartir:
Michael B. Jordan Premios Oscar, Redes sociales
Michael B. Jordan Premios Oscar / FOTO: Redes sociales

La edición 98 de los Premios Oscar dejó múltiples momentos memorables, pero uno de los más comentados ocurrió lejos del escenario del Dolby Theatre. Horas después de recibir la estatuilla a Mejor Actor, Michael B. Jordan sorprendió al ser visto en una hamburguesería de comida rápida en Los Ángeles, donde fue fotografiado sosteniendo su premio mientras pedía comida y firmaba autógrafos a empleados y fanáticos.

El actor estadounidense, visiblemente relajado tras una intensa jornada de gala, protagonizó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Con su Oscar en mano, Jordan conversó con quienes se acercaban a felicitarlo, mostrando una actitud cercana y espontánea que contrastó con el glamour habitual de la noche más importante del cine.

El trabajo que le valió el Oscar

Michael B. Jordan fue reconocido por su interpretación en la película "Sinners", dirigida por Ryan Coogler. En el filme, el actor asumió el desafío de dar vida a los hermanos gemelos Smoke y Stack, dos personajes marcados por un contexto social complejo en el Mississippi de los años treinta y enfrentados a una amenaza sobrenatural.

Su actuación fue destacada por la crítica especializada, que elogió su versatilidad emocional y la intensidad de su trabajo físico y dramático.

Durante su discurso de agradecimiento, el intérprete recordó a figuras icónicas del cine afroamericano como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx y Will Smith, a quienes calificó como referentes en su carrera. Jordan también dedicó palabras de reconocimiento a Ryan Coogler, con quien mantiene una colaboración artística desde hace más de una década.

Una carrera en ascenso constante

A sus 39 años, Michael B. Jordan se ha consolidado como una de las estrellas más influyentes de Hollywood. Su trayectoria incluye éxitos en cine comercial y proyectos de autor, además de su incursión como productor y director. Este premio marca un nuevo hito en una carrera caracterizada por la disciplina y la elección estratégica de personajes desafiantes.

El gesto de celebrar su triunfo con una cena sencilla en un restaurante de comida rápida fue interpretado por muchos como una muestra de humildad y cercanía con el público. En medio del brillo de los reflectores y las celebraciones exclusivas, la imagen del actor esperando su pedido como cualquier cliente se convirtió en uno de los símbolos más comentados de la noche.

En Portada

La CIDH denuncia prácticas viciadas en la elección de cortes en Guatemalat
Nacionales

La CIDH denuncia "prácticas viciadas" en la elección de cortes en Guatemala

08:18 AM, Mar 16
Adolescente es atacada con arma blanca durante convite en Mixcot
Nacionales

Adolescente es atacada con arma blanca durante convite en Mixco

07:03 AM, Mar 16
VIDEO: Motoladrones asaltan y agreden brutalmente a mujer en la Avenida Petapat
Nacionales

VIDEO: Motoladrones asaltan y agreden brutalmente a mujer en la Avenida Petapa

08:39 AM, Mar 16
UEFA revela los precios para la final de la Champions League 2026t
Deportes

UEFA revela los precios para la final de la Champions League 2026

09:18 AM, Mar 16
A Coruña renuncia a ser ciudad sede del Mundial 2030t
Deportes

A Coruña renuncia a ser ciudad sede del Mundial 2030

08:45 AM, Mar 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesEE.UU.IránLiga NacionalMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos