 Karol G deslumbra en Hollywood tras los Premios Óscar
Farándula

¡La Bichota brilla en Hollywood! Así fue la aparición de Karol G tras los Premios Oscar

Con un vestido de alta costura y un sorprendente cambio de look, Karol G se convirtió en una de las grandes protagonistas de la exclusiva fiesta posterior a los Premios Oscar 2026.

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Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

La presencia de Karol G en la tradicional fiesta organizada tras la gala de los Premios Oscar 2026 causó sensación entre la prensa internacional y los seguidores de la artista. La cantante colombiana llegó al evento celebrado en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, donde se reúnen figuras del cine, la música y la moda en una de las celebraciones más mediáticas del año.

Su entrada estuvo marcada por un estilo audaz que reafirma su influencia en la industria del entretenimiento y la moda. La intérprete de éxitos globales fue fotografiada posando sonriente y compartiendo con otras celebridades, consolidando su creciente presencia en escenarios internacionales más allá del ámbito musical.

El vestido que acaparó todas las miradas

Karol G apostó por una pieza de alta costura perteneciente a la colección SS26 Couture del diseñador Ashi Studio. El atuendo destacaba por un corsé estructurado en tono gris metálico sin tirantes, adornado con aplicaciones que simulaban hojas escultóricas. La prenda se completaba con una minifalda acampanada de efecto drapeado que aportaba volumen y modernidad al conjunto.

El diseño fusionó elegancia y vanguardia, logrando un contraste entre la estética futurista del vestido y la sensualidad característica de la artista. Para complementar el look, eligió accesorios discretos y un maquillaje luminoso que resaltaba sus rasgos.

Un cambio de imagen que sorprendió a los fans

Uno de los aspectos más comentados de su aparición fue el nuevo estilo de cabello. Karol G dejó atrás su melena larga para lucir un corte por encima de los hombros con flequillos suaves que enmarcaban el rostro. Este cambio fue ampliamente celebrado por sus seguidores en redes sociales, quienes destacaron la capacidad de la cantante para reinventarse constantemente.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos fans calificaron el look como "icónico" y "atrevido", otros lo consideraron una evolución natural en la imagen de la artista, alineada con su consolidación como figura global.

Presencia latina en una noche de glamour

La llegada de Karol G también fue interpretada como un símbolo de representación latina en uno de los eventos más influyentes de la industria del entretenimiento. Durante la velada coincidió con otras figuras hispanas que brillaron en la gala y en las celebraciones posteriores, reforzando la presencia cultural de la región en Hollywood.

Su participación en este tipo de eventos evidencia el impacto que ha alcanzado en el panorama internacional, donde su música y su estilo personal han trascendido fronteras.

Los próximos proyectos de la cantante

Tras su aparición en la fiesta de los Oscar, Karol G se prepara para uno de los momentos más importantes de su agenda artística. La intérprete encabezará el cartel del festival Coachella 2026, donde compartirá escenario con otros artistas de talla mundial.

La cantante ha expresado su emoción por este nuevo reto a través de sus redes sociales, donde ha compartido adelantos de lo que promete ser un espectáculo ambicioso.

Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una de las artistas latinas más influyentes de la actualidad. Nacida en Medellín, Colombia, alcanzó fama internacional gracias a éxitos como Tusa, Provenza y Bichota. Su carrera se ha caracterizado por la fusión de ritmos urbanos con propuestas pop y por una imagen que celebra la autenticidad y el empoderamiento femenino.

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