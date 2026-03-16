Shakira tendrá su propio estadio para cerrar gira en España

Shakira está viviendo su mejor momento. Y no solo porque acaba de batir un récord de asistencia en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 400.000 personas, sino porque está preparando un asombroso fin de gira en España.
Así lo reveló en Al cielo con ella, programa de Henar Álvarez. La presentadora le preguntó a Shakira cuándo llegaría a España para actuar y ella aseguró que ese país "está reservado para el final".
Además, aseguró que no iba a escatimar en show: "Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista". Acto seguido, reveló una sorprendente noticia: su promotora "está preparando un estadio especialmente para estos conciertos" y "se va a llamar el Estadio Shakira".
La cantante colombiana reveló este ambicioso proyecto y enfatizó la magnitud del evento, asegurando que será algo sin precedentes en su carrera.
Shakira describió este estadio como un hito en su trayectoria, subrayando que ofrecerá una experiencia única tanto para sus seguidores como para la industria del espectáculo. El recinto, fruto de meses de planificación y trabajo conjunto con equipos en España, pretende convertirse en el epicentro de su gira en el país.
"España va a ser el escenario de algo realmente distinto, nunca antes visto en mis presentaciones", afirmó Shakira durante la presentación del proyecto. La cantante detalló que el estadio no solo llevará su nombre, sino que también contará con tecnología de punta y una infraestructura diseñada para maximizar la calidad de los conciertos y garantizar la comodidad del público.
Un espacio pensado para los fanáticos
La noticia causó alta expectación entre los seguidores de Shakira, quienes aguardan detalles sobre la ubicación y el aforo del recinto.
Según fuentes cercanas, el estadio permitirá un despliegue artístico sin limitaciones y favorecerá espectáculos de gran envergadura gracias a su diseño multifuncional.
El nuevo recinto se perfila como uno de los más innovadores de Europa, con áreas destinadas a la interacción digital, merchandising exclusivo y experiencias personalizadas para los asistentes. Los organizadores destacaron que la infraestructura facilitará la logística de grandes eventos musicales y dinamizará la agenda cultural de la ciudad elegida.
En la conferencia, Shakira adelantó que los conciertos en este estadio marcarán el inicio de una nueva etapa en su carrera internacional. Su equipo confirmó que trabajan en una gran producción artística donde participan coreógrafos de renombre y expertos en tecnología de espectáculos.
Además, el equipo de la cantante explicó que el recinto estará equipado con sistemas de sonido de última generación y escenarios modulares. La estructura del estadio permitirá adaptar el espacio a distintos formatos de concierto, desde presentaciones íntimas hasta shows multitudinarios.