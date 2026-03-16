 Shakira tendrá su propio estadio para cerrar gira en España
Farándula

Shakira confirma que tendrá su propio estadio para cerrar su gira en España

La cantante reveló que está preparando un asombroso fin de su tour y que tirará la casa por la ventana desde todos los puntos de vista posibles.

Compartir:
Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Shakira está viviendo su mejor momento. Y no solo porque acaba de batir un récord de asistencia en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 400.000 personas, sino porque está preparando un asombroso fin de gira en España.

Así lo reveló en Al cielo con ella, programa de Henar Álvarez. La presentadora le preguntó a Shakira cuándo llegaría a España para actuar y ella aseguró que ese país "está reservado para el final".

Además, aseguró que no iba a escatimar en show: "Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista". Acto seguido, reveló una sorprendente noticia: su promotora "está preparando un estadio especialmente para estos conciertos" y "se va a llamar el Estadio Shakira".

La cantante colombiana reveló este ambicioso proyecto y enfatizó la magnitud del evento, asegurando que será algo sin precedentes en su carrera.

Shakira describió este estadio como un hito en su trayectoria, subrayando que ofrecerá una experiencia única tanto para sus seguidores como para la industria del espectáculo. El recinto, fruto de meses de planificación y trabajo conjunto con equipos en España, pretende convertirse en el epicentro de su gira en el país.

"España va a ser el escenario de algo realmente distinto, nunca antes visto en mis presentaciones", afirmó Shakira durante la presentación del proyecto. La cantante detalló que el estadio no solo llevará su nombre, sino que también contará con tecnología de punta y una infraestructura diseñada para maximizar la calidad de los conciertos y garantizar la comodidad del público.

Un espacio pensado para los fanáticos

La noticia causó alta expectación entre los seguidores de Shakira, quienes aguardan detalles sobre la ubicación y el aforo del recinto.

Según fuentes cercanas, el estadio permitirá un despliegue artístico sin limitaciones y favorecerá espectáculos de gran envergadura gracias a su diseño multifuncional.

El nuevo recinto se perfila como uno de los más innovadores de Europa, con áreas destinadas a la interacción digital, merchandising exclusivo y experiencias personalizadas para los asistentes. Los organizadores destacaron que la infraestructura facilitará la logística de grandes eventos musicales y dinamizará la agenda cultural de la ciudad elegida.

En la conferencia, Shakira adelantó que los conciertos en este estadio marcarán el inicio de una nueva etapa en su carrera internacional. Su equipo confirmó que trabajan en una gran producción artística donde participan coreógrafos de renombre y expertos en tecnología de espectáculos.

Además, el equipo de la cantante explicó que el recinto estará equipado con sistemas de sonido de última generación y escenarios modulares. La estructura del estadio permitirá adaptar el espacio a distintos formatos de concierto, desde presentaciones íntimas hasta shows multitudinarios.

En Portada

La CIDH denuncia prácticas viciadas en la elección de cortes en Guatemalat
Nacionales

La CIDH denuncia "prácticas viciadas" en la elección de cortes en Guatemala

08:18 AM, Mar 16
Adolescente es atacada con arma blanca durante convite en Mixcot
Nacionales

Adolescente es atacada con arma blanca durante convite en Mixco

07:03 AM, Mar 16
VIDEO: Motoladrones asaltan y agreden brutalmente a mujer en la Avenida Petapat
Nacionales

VIDEO: Motoladrones asaltan y agreden brutalmente a mujer en la Avenida Petapa

08:39 AM, Mar 16
UEFA revela los precios para la final de la Champions League 2026t
Deportes

UEFA revela los precios para la final de la Champions League 2026

09:18 AM, Mar 16
A Coruña renuncia a ser ciudad sede del Mundial 2030t
Deportes

A Coruña renuncia a ser ciudad sede del Mundial 2030

08:45 AM, Mar 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesEE.UU.IránLiga NacionalMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos