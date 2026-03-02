 Shakira hace historia en Zócalo CDMX con concierto gratuito
Shakira rompe récord con su concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

De acuerdo con el Gobierno de México, la noche del domingo 1 de marzo acudieron 400 mil personas al evento donde la colombiana cerró su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México.

Shakira / FOTO: Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Shakira hizo historia este domingo 1 de marzo en el Zócalo capitalino de México, al congregar a 400 mil personas y establecer un nuevo récord de asistencia para un concierto masivo en este emblemático espacio. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la cifra, que supera la marca anterior de 300 mil asistentes impuesta por Los Fabulosos Cadillacs.

Este concierto gratuito fue el gran cierre de la exitosa etapa mexicana de su gira global "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". La artista colombiana culminó así una serie de presentaciones que redefinieron su impacto en el país.

Previo a este evento sin precedentes, Shakira ya había dejado una huella imborrable en la Ciudad de México con 13 shows completamente agotados en el Estadio GNP Seguros. 

Esta hazaña representa un récord histórico de localidades vendidas en dicho inmueble para cualquier artista a nivel mundial.

En total, Shakira vendió más de 800 mil boletos solo en la capital mexicana, consolidando su estatus como un fenómeno cultural global y la artista más exitosa de todos los tiempos.

Una noche histórica 

El Zócalo, uno de los espacios más significativos y cargados de memoria colectiva en México, se transformó en un mar de fanáticos. Desde días antes, seguidores de la cantante acamparon para asegurar los mejores lugares en la explanada.

El sol acompañó a los miles de asistentes que llegaron temprano. Otros optaron por ver el espectáculo a través de las pantallas gigantes estratégicamente colocadas en diversos puntos del Centro Histórico. Aunque no la vieron directamente, la experiencia de escucharla en vivo a la distancia cobró una dimensión especial.

Foto embed
Shakira Zócalo - Facebook

Con una emoción palpable, Shakira se dirigió a su público. "Ver este lugar tan lleno de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre venciendo todos los obstáculos, junto conmigo", expresó.

La cantante compartió su sentir: "Hoy tengo una voz de emoción, de nostalgia y de agradecimiento. Porque hoy es el último día aquí, en nuestra gira en México, en mi casa. Es esta historia de amor y amistad que tenemos entre nosotros, que yo tengo con México. No se compra con nada".

Agradeció el cariño y la entrega de sus fans. "Gracias por toda la emoción, por toda la alegría que me han hecho vivir, que me han hecho sentir. Siempre tan acompañada, tan comprendida, tan querida. Definitivamente, no hay mejor encuentro que una lobita con su manada mexicana. Hoy, aquí en el Zócalo y siempre, para siempre, somos uno", concluyó al inicio de su presentación.

Setlist del concierto en el Zócalo

  • Opening Video / Interlude #1 Intro
  • La Huesera
  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Intuición / Estoy
  • Empire / Inevitable
  • Robot Intro
  • Te Felicito
  • Tqg
  • Don’t Bother
  • Interlude #2- (ACROSTICO) Baby Cubs
  • Acrostico
  • Interlude #3- Mermaid ( Copa)
  • Copa / Bici / ? Tort
  • Hips Text (Spanish Text)
  • Hips Intro Dance
  • Hips (BEELE Version)
  • Interlude #4 Bts Quick Change
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Si Te Vas
  • Interlude #5 - Diamond Tear
  • Última
  • Interlude #6 - The Sorcerer
  • Ojos
  • Interlude #7 - Baby Shak (POEM)
  • Pies Descalzos
  • Dónde Estás Corazón
  • Antología
  • Día De Enero
  • Interlude #8- Braids
  • Suerte (IN Spanish)
  • Waka Waka
  • Off Stage Black Out For Encore
  • Interlude #9 Isabell The Wolf
  • Loba (IN Spanish)
  • Session Ending/Walk Out

