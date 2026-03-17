 Cazzu reta a Nodal y responde a su demanda con fotos
Farándula

Cazzu reta a Nodal y con estas fotos reacciona a la demanda que él interpuso

La más reciente aparición de la cantante e Inti en Instagram se da luego de las declaraciones de Nodal en las que aseguró que está demandando a su ex para que su hija no aparezca más en redes sociales

Compartir:
Cazzu y Nodal, Instagram
Cazzu y Nodal / FOTO: Instagram

Tras las recientes declaraciones de Christian Nodal respecto a la exposición mediática de su hija Inti, Cazzu publicó varias imágenes junto a la pequeña en redes sociales, alimentando el debate público sobre el tema.

Durante el fin de semana, Nodal expresó abiertamente sus preocupaciones sobre cómo la imagen de Inti circula en redes, señalando que prefiere que la niña no esté expuesta y que sea ella quien elija hacerlo una vez cumpla la mayoría de edad.

Como parte de sus acciones, reconoció que inició un proceso legal en México, actualmente en trámite en Argentina, para regular el contacto con su hija y la aparición de la menor en plataformas digitales.

Nodal también habló sobre temas relacionados con la manutención y la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con Cazzu para preservar la privacidad de Inti. 

"Voy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes".

El mexicano dejó en claro que su prioridad es que la menor tenga la opción de decidir sobre su presencia en el mundo digital cuando sea mayor. Además, indicó su disponibilidad para dialogar y encontrar puntos en común con su expareja Cazzu.

Cazzu responde con imágenes y música en redes

Horas después de que se viralizaron las palabras de Nodal, Cazzu compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraban momentos junto a Inti.

En la publicación, se observa un carrusel que inicia con fotos de la cantante en solitario, una presentación en escena y un video interpretando una de sus canciones.

Más adelante incluyó imágenes donde desciende escaleras exteriores de la mano de su hija y otra caminando juntas por la playa. Para muchos, estas fotos representan una respuesta directa a las peticiones públicas de Nodal.

Además de las fotografías, Cazzu integró un fragmento de la canción "Engreído"—escrita y cantada bajo su nombre real, Julieta Cazzuchelli—donde canta: 

"Si te preguntan contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco". Esta estrofa provocó interpretaciones entre los seguidores, quienes consideraron que podría tratarse de un mensaje hacia su ex pareja.

En Portada

Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032t
Nacionales

Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032

03:51 PM, Mar 17
La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemalat
Nacionales

La OEA alerta de intentos de bloquear la juramentación de una magistrada en Guatemala

04:45 PM, Mar 17
Aumentan denuncias por precios de combustibles: Diaco presenta 37 casos mást
Nacionales

Aumentan denuncias por precios de combustibles: Diaco presenta 37 casos más

02:52 PM, Mar 17
Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzot
Deportes

Convocados de Guatemala para la fecha FIFA de marzo

04:27 PM, Mar 17
Senegal es despojado del título de la Copa Africanat
Deportes

Senegal es despojado del título de la Copa Africana

04:15 PM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaMundial 2026IránEE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos