Cazzu reta a Nodal y responde a su demanda con fotos

Tras las recientes declaraciones de Christian Nodal respecto a la exposición mediática de su hija Inti, Cazzu publicó varias imágenes junto a la pequeña en redes sociales, alimentando el debate público sobre el tema.
Durante el fin de semana, Nodal expresó abiertamente sus preocupaciones sobre cómo la imagen de Inti circula en redes, señalando que prefiere que la niña no esté expuesta y que sea ella quien elija hacerlo una vez cumpla la mayoría de edad.
Como parte de sus acciones, reconoció que inició un proceso legal en México, actualmente en trámite en Argentina, para regular el contacto con su hija y la aparición de la menor en plataformas digitales.
Nodal también habló sobre temas relacionados con la manutención y la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso con Cazzu para preservar la privacidad de Inti.
"Voy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes, de hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes".
El mexicano dejó en claro que su prioridad es que la menor tenga la opción de decidir sobre su presencia en el mundo digital cuando sea mayor. Además, indicó su disponibilidad para dialogar y encontrar puntos en común con su expareja Cazzu.
Cazzu responde con imágenes y música en redes
Horas después de que se viralizaron las palabras de Nodal, Cazzu compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraban momentos junto a Inti.
En la publicación, se observa un carrusel que inicia con fotos de la cantante en solitario, una presentación en escena y un video interpretando una de sus canciones.
Más adelante incluyó imágenes donde desciende escaleras exteriores de la mano de su hija y otra caminando juntas por la playa. Para muchos, estas fotos representan una respuesta directa a las peticiones públicas de Nodal.
Además de las fotografías, Cazzu integró un fragmento de la canción "Engreído"—escrita y cantada bajo su nombre real, Julieta Cazzuchelli—donde canta:
"Si te preguntan contarás tu versión, echándole tierra a mi nombre; a diferencia de ti, callaré que duró poco". Esta estrofa provocó interpretaciones entre los seguidores, quienes consideraron que podría tratarse de un mensaje hacia su ex pareja.