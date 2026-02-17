Rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ataque en Zacatecas

El reciente rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal generó gran expectación tras quedar atrapados en un fuego cruzado en Zacatecas.
La dramática evacuación de la pareja ocurrió poco después de que circulaban cerca del rancho El Soyate, en una zona donde minutos antes había ocurrido un enfrentamiento armado.
Imágenes exclusivas mostraron el despliegue de seguridad con varios vehículos y elementos armados, resguardando a los artistas hasta ponerlos a salvo.
El periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) compartió los videos en los que se observa la coordinación entre distintas corporaciones mientras trasladaban a la pareja al aeropuerto, destacando la intensidad del operativo.
En los fragmentos difundidos se aprecia un convoy de patrullas y unidades especiales movilizándose en caravana.
Agentes federales y estatales acompañaron de cerca a Ángela Aguilar y Christian Nodal, gestionando su salida del área de conflicto. El ambiente era tenso, debido al enfrentamiento ocurrido horas antes en una carretera próxima a la propiedad de la familia Aguilar.
Corporaciones como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas participaron en el resguardo. Los llevaron directamente hasta las escaleras del avión que los esperaba para abandonar Zacatecas, según describió el periodista especializado en nota roja.
¿Por qué fue necesaria la evacuación?
El fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, dio detalles en entrevista para el programa Ventaneando. Explicó que el fuego cruzado se originó tras un operativo y detenciones en una carretera aledaña al rancho El Soyate, donde se encontraba la pareja junto a su equipo de seguridad.
Cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal advirtieron la confrontación armada entre policías estatales y civiles armados, retrocedieron para refugiarse en una residencia ligada a la familia Aguilar.
Las autoridades insistieron en que no se trató de un ataque dirigido hacia la pareja y subrayaron que tanto Ángela como Nodal resultaron ilesos, sin que los vehículos sufrieran daños. A pesar de ello, solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar su salida.
El fiscal señaló que tras recibir el reporte, las corporaciones coordinaron una evacuación terrestre cuidadosamente planeada. El resguardo fue más estricto durante los primeros kilómetros fuera de la zona de riesgo y, conforme avanzaron hacia el aeropuerto, el dispositivo mantuvo vigilancia pero con menos restricciones.