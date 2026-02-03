 Nuevo deslizamiento en Libramiento de Chimaltenango
Nacionales

Deslizamiento en Libramiento de Chimaltenango: Rescatistas atienden a afectados

Tres personas viajaban en un vehículo que quedó atascado en el material desprendido.

Compartir:
Un vehículo quedó atrapado tras el deslizamiento en el libramiento de Chimaltenango., Bomberos Voluntarios
Un vehículo quedó atrapado tras el deslizamiento en el libramiento de Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un deslizamiento de tierra se registró en horas de la madrugada de este martes, 3 de febrero, en el Libramiento de Chimaltenango. El material que se desprendió cubrió parte de la cinta asfáltica, por lo que la circulación vial quedó obstaculizada parcialmente.

El deslizamiento provocó daños parciales a un vehículo tipo sedán que circulaba por el lugar, el cual quedó atrapado entre la tierra y los escombros. Miembros de la Brigada Especial de Rescate y personal operativo de Bomberos Voluntarios se movilizaron hacia este punto para darle seguimiento a la emergencia.

Se reportaba la presencia de al menos tres personas dentro del automóvil. Ante la situación, los cuerpos de socorro activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate y pudieron ubicarlas.

Los rescatistas lograron la evacuación y extracción de los afectados. Posteriormente, fueron trasladados a las ambulancias, donde recibieron atención prehospitalaria para su estabilización.

Al lugar también acudieron autoridades de tránsito para regular el paso vehicular, pues continúa el proceso de remoción de material para liberar por completo la vía.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por el sector, ya que este tipo de incidentes representan un alto riesgo para quienes circulan por la carretera.

Complicaciones en el Libramiento de libramiento

En diferentes ocasiones se han registrado derrumbes en el libramiento de Chimaltenango, los cuales han generado el cierre de carriles y serias complicaciones para la circulación vehicular en el sector.

Este tramo carretero fue inaugurado durante la administración del expresidente Jimmy Morales, momento en el que las autoridades la describieron como una "mega obra". Sin embargo, desde su habilitación el proyecto vial ha registrado varios derrumbes y autoridades involucradas en su edificación enfrentan procesos penales. 

En Portada

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con eleccionest
Nacionales

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con elecciones

10:17 AM, Feb 03
Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028t
Deportes

Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028

09:03 AM, Feb 03
Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidentet
Nacionales

Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidente

11:28 AM, Feb 03
COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niñost
Farándula

COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niños

11:08 AM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real MadridDonald TrumpPNCNoticias de GuatemalaSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos