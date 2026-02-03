Nuevo deslizamiento en Libramiento de Chimaltenango

Un deslizamiento de tierra se registró en horas de la madrugada de este martes, 3 de febrero, en el Libramiento de Chimaltenango. El material que se desprendió cubrió parte de la cinta asfáltica, por lo que la circulación vial quedó obstaculizada parcialmente.
El deslizamiento provocó daños parciales a un vehículo tipo sedán que circulaba por el lugar, el cual quedó atrapado entre la tierra y los escombros. Miembros de la Brigada Especial de Rescate y personal operativo de Bomberos Voluntarios se movilizaron hacia este punto para darle seguimiento a la emergencia.
Se reportaba la presencia de al menos tres personas dentro del automóvil. Ante la situación, los cuerpos de socorro activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate y pudieron ubicarlas.
Los rescatistas lograron la evacuación y extracción de los afectados. Posteriormente, fueron trasladados a las ambulancias, donde recibieron atención prehospitalaria para su estabilización.
Al lugar también acudieron autoridades de tránsito para regular el paso vehicular, pues continúa el proceso de remoción de material para liberar por completo la vía.
Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por el sector, ya que este tipo de incidentes representan un alto riesgo para quienes circulan por la carretera.
Complicaciones en el Libramiento de libramiento
En diferentes ocasiones se han registrado derrumbes en el libramiento de Chimaltenango, los cuales han generado el cierre de carriles y serias complicaciones para la circulación vehicular en el sector.
Este tramo carretero fue inaugurado durante la administración del expresidente Jimmy Morales, momento en el que las autoridades la describieron como una "mega obra". Sin embargo, desde su habilitación el proyecto vial ha registrado varios derrumbes y autoridades involucradas en su edificación enfrentan procesos penales.