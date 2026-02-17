 El sorprendente gesto de Nodal a Pepe Aguilar en el escenario
Farándula

¿Se cansó de la familia Aguilar? Se hace viral el gesto de Nodal a Pepe Aguilar en el escenario

Christian Nodal genera controversia al ser captado con expresiones de incomodidad en un evento con la familia de su esposa, lo que desata críticas en redes sociales.

Christian Nodal y Pepe Aguilar,
Christian Nodal y Pepe Aguilar / FOTO:

Un video que captura al reconocido cantante Christian Nodal en el escenario junto a su esposa, Ángela Aguilar, y su familia, incluyendo al patriarca Pepe Aguilar, se ha convertido rápidamente en un fenómeno viral en las redes sociales.

La secuencia, que muestra la interacción del artista con sus suegros y cuñados durante una presentación en el Auditorio Nacional, ha desatado una intensa ola de especulaciones y comentarios entre los internautas, quienes interpretan la expresión de Nodal como un indicio de indiferencia o incluso de cierto desagrado. 

La aparente falta de entusiasmo del cantante ha sido el principal motor de la discusión en línea.

El evento que dio origen a estas imágenes tuvo lugar durante el pasado fin de semana de San Valentín, cuando la familia Aguilar ofreció una presentación especial en el icónico Auditorio Nacional.

@perradecadenagruesa

#nodal #angelaaguilar #nodal #auditorionacional

♬ sonido original - Perradecadenagruesa

Lo que inicialmente era un concierto programado para Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, tomó un giro inesperado cuando Christian Nodal fue invitado a subir al escenario.

Su participación no estaba anunciada y se unió a la familia para interpretar un par de canciones, generando sorpresa entre los asistentes y, posteriormente, un gran revuelo en el ámbito digital.

El Encuentro Viral

El periodista Javier Ceriani difundió ampliamente el video que captura el momento clave en que Nodal se une a la familia Aguilar en el escenario.

@artistastrendingnow1

Christian Nodal y Los Aguilar en el concierto conmemorativo al Día del Ejercito y la Fuerza Aérea Mexicana para el Heroico Colegio Militar que se llevó acabo en el Auditorio Nacional #ChristianNodal #angelaaguilar #pepeaguilar #cazzu #badbunny

♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀

Pepe Aguilar, con un gesto de cordialidad y buen humor, le dio la bienvenida con un "pásele, joven". Sin embargo, la reacción de Christian Nodal fue lo que capturó la atención de miles.

El artista mantuvo una expresión notablemente neutral, limitándose a dar una palmada en la espalda a Pepe Aguilar y dedicando una breve sonrisa a Leonardo antes de tomar su lugar. Esta contenida respuesta, en contraste con la efusividad esperada en un encuentro familiar en público, fue el catalizador de la viralización del video.

Las imágenes rápidamente saltaron a Instagram y TikTok, donde decenas de usuarios opinaron que Christian Nodal mostraba una actitud de indiferencia o incluso desagrado hacia su familia política. En la bandeja de comentarios, las impresiones negativas abundaron:

  • "Estoy cansado, jefe"
  • "Súper incómodo, no está soportando"
  • "No quería cantar y lo obligaron"
  • "Lo manejan como un títere"
@nodangela_1

Reconocimiento Militar ♥️♥️ @Angela Aguilar :) @Christian Nodal @GalloFino @Pepe Aguilar

♬ sonido original - nodangela_1

Emisoras  Escúchanos