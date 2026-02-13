Video: Ataque Armado al Convoy de Ángela Aguilar y Nodal

Un convoy en el que presuntamente viajaban Christian Nodal y Ángela Aguilar fue objeto de disparos cuando atravesaba el municipio de Villanueva, Zacatecas, generando alarma en redes sociales y dando pie a especulaciones sobre un ataque directo a la familia Aguilar.
De acuerdo con reportes iniciales, la caravana avanzaba rumbo a la Ciudad de México cuando, a la altura de la comunidad de Tayahua, se escucharon disparos de arma de fuego.
En cuestión de minutos, la noticia se convirtió en tendencia, con usuarios preocupados y mensajes que sugerían que los artistas habían sido blanco de un atentado.
No obstante, horas después de la viralización, Pepe Aguilar decidió aclarar la situación con un comunicado público, buscando poner fin a las versiones distorsionadas del incidente.
El intérprete afirmó tajantemente que ni él ni sus familiares resultaron heridos y explicó que los hechos se manejaron de manera distinta a la realidad. Detalló que al momento del incidente él se encontraba en la Ciudad de México y que su familia está en perfecto estado.
Pepe también puntualizó que el presunto ataque no se dirigió específicamente contra su hija Ángela Aguilar ni contra personas de su entorno.
Además, precisó que el evento ocurrió en las cercanías del rancho familiar, donde actualmente las autoridades estatales mantienen un operativo de seguridad activo.
"En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento. Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas".
El silencio de Nodal y Ángela Aguilar
Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido un pronunciamiento directo sobre el presunto ataque. Su actividad más reciente en Instagram data de hace aproximadamente tres horas, antes de que la noticia se viralizara.
Nodal publicó una imagen frente al espejo, mientras que la cantante compartió un video acompañada de "Gordo", la mascota familiar. Desde entonces, ninguno de los dos ha vuelto a subir contenido a sus redes sociales.
Se espera que en las próximas horas los cantantes puedan ofrecer alguna aclaración oficial sobre lo ocurrido o bien, compartan el mismo comunicado que lanzó Pepe Aguilar para reafirmar la versión de la familia.
Por su parte, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, publicó hace cuatro horas que se encontraba en un rancho cercano a la Ciudad de México, un detalle que ha llevado a muchos a inferir que no habría estado presente durante el supuesto incidente en Zacatecas.