 Investigaciones en curso en Petén por muerte de directivo universitario
Nacionales

Investigaciones en curso en Petén por muerte de directivo universitario

Dos individuos habrían participado en el ataque que cobró la vida de Edy Romero.

Las autoridades implementaron un operativo este miércoles, 14 de enero, en seguimiento del ataque armado ocurrido la semana pasada en el que murió el director del Centro Universitario de Petén, Edy Josué Romero Tzin.

Las acciones son coordinadas por la Fiscalía de Distrito de Petén, que trabaja en coordinación con la Fiscalía Regional IX y elementos de diferentes unidades de la Policía Nacional Civil, para localizar indicios que permitan esclarecer el crimen.

"Se están realizando diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en las aldeas Santa Elena de la Cruz y Santa Elena, en los barrios La Democracia y La Ermita, todos en Flores; así como el barrio El Porvenir, municipio de San Benito, Petén", explicó el Departamento de Información y Prensa del MP.

Agregó que el operativo se implementó en seguimiento al hecho ocurrido el 8 de enero de 2026, cuando dos personas de sexo masculino que se movilizaban en una motocicleta, llegaron a un negocio ubicado en el barrio La Ermita, San Benito, Petén.

De acuerdo con las averiguaciones que han hecho las autoridades, uno de los individuos ingresó al establecimiento donde se encontraba el director del Centro Universitario de Petén y le disparó en repetidas ocasiones.

La víctima fue trasladada por Bomberos Voluntarios a la emergencia del Hospital Nacional de la localidad, donde falleció a su ingreso.

