 Video del ataque contra director universitario de Petén
Nacionales

Sale a la luz video del ataque armado contra el director del centro universitario de Petén

Difunden imágenes del ataque armado que terminó con la vida del director del CUDEP.

Compartir:
Edy Romero, director del Centro Universitario de Petén., .
Edy Romero, director del Centro Universitario de Petén. / FOTO: .

Un video que circula en redes sociales muestra el momento del ataque armado que terminó con la vida de Edy Josué Romero Tzin, director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2025-2029. El incidente ocurrió el jueves 8 de enero en el municipio de San Benito, cuando Romero se encontraba realizando compras en un comercio local, según las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran a un hombre vestido completamente de negro que ingresa al establecimiento y dispara contra Romero. Posteriormente, el sospechoso abandona el lugar en un vehículo, cuyo rumbo se desconoce.

Bomberos Voluntarios recibieron alertas sobre el hecho y se movilizaron de inmediato al lugar. Los técnicos en urgencias médicas localizaron a Romero en el interior de una ferretería, presentando múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. 

Investigan ataque contra director del centro universitario

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la escena y coordinaron acciones con el Ministerio Público para iniciar la investigación. La PNC informó que, en coordinación con la fiscalía, realiza las diligencias correspondientes y que, de acuerdo con información preliminar, se presume la posible participación de dos personas en el ataque.

Romero Tzin había sido juramentado en octubre de 2025 como director del CUDEP, y la USAC destacó en su momento su trayectoria laboral en proyectos ambientales, radiofónicos, educación media y formación universitaria al frente de entidades educativas estatales.

Muere en ataque armado el director del centro universitario de Petén

Edy Romero murió tras su ingreso a un hospital.

La universidad emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del licenciado y destacando su vocación de servicio y compromiso con la educación superior.

Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos, elevando una oración por su descanso y por la fortaleza de quienes hoy sienten su partida. Descanse en paz", señaló el mensaje.

En Portada

Fallece la abogada Karen Fischert
Nacionales

Fallece la abogada Karen Fischer

10:16 AM, Ene 09
Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026t
Deportes

Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026

09:15 AM, Ene 09
UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democraciat
Nacionales

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democracia

07:15 AM, Ene 09
VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia t
Viral

VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia

09:05 AM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos