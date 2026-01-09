Video del ataque contra director universitario de Petén

Un video que circula en redes sociales muestra el momento del ataque armado que terminó con la vida de Edy Josué Romero Tzin, director del Centro Universitario de Petén (CUDEP) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para el período 2025-2029. El incidente ocurrió el jueves 8 de enero en el municipio de San Benito, cuando Romero se encontraba realizando compras en un comercio local, según las cámaras de seguridad.
Las imágenes muestran a un hombre vestido completamente de negro que ingresa al establecimiento y dispara contra Romero. Posteriormente, el sospechoso abandona el lugar en un vehículo, cuyo rumbo se desconoce.
Bomberos Voluntarios recibieron alertas sobre el hecho y se movilizaron de inmediato al lugar. Los técnicos en urgencias médicas localizaron a Romero en el interior de una ferretería, presentando múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
Investigan ataque contra director del centro universitario
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron a la escena y coordinaron acciones con el Ministerio Público para iniciar la investigación. La PNC informó que, en coordinación con la fiscalía, realiza las diligencias correspondientes y que, de acuerdo con información preliminar, se presume la posible participación de dos personas en el ataque.
Romero Tzin había sido juramentado en octubre de 2025 como director del CUDEP, y la USAC destacó en su momento su trayectoria laboral en proyectos ambientales, radiofónicos, educación media y formación universitaria al frente de entidades educativas estatales.
La universidad emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del licenciado y destacando su vocación de servicio y compromiso con la educación superior.
Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos, elevando una oración por su descanso y por la fortaleza de quienes hoy sienten su partida. Descanse en paz", señaló el mensaje.