 Ángela Aguilar y Nodal: Respuesta a los Haters con Intimidad
Farándula

Ángela Aguilar comparte íntima foto con Nodal y responde a los haters

La polémica pareja publicó una foto íntima que enseña poco más de lo que muchos han visto desatando una ola de comentarios.

ángela y Nodal, Instagram
ángela y Nodal / FOTO: Instagram

Ángela Aguilar encendió de nuevo las redes sociales al compartir un mensaje tajante dirigido a quienes la critican, haciendo referencia a las difíciles semanas que ha atravesado en el ojo público. 

La reconocida cantante utilizó su canal de difusión en WhatsApp para expresar cómo las opiniones y señalamientos recientes han impactado su vida, manteniendo la atención mediática en torno a sus más recientes pasos personales y profesionales.

En su mensaje, Ángela Aguilar reflexionó sobre la percepción de justicia que existe hacia las figuras públicas, resaltando que muchas veces la balanza se inclina de manera desigual.

"A veces la vida puede sentirse injusta, porque hay momentos en los que a unos se les señala con dureza mientras a otros se les aplaude por lo mismo, y sí, muchas veces me ha tocado sentirlo en carne propia", escribió dirigiéndose de manera cercana a su comunidad.

Foto embed
Ángela Aguilar mensaje - Instagram

Ella comenzó su reflexión con un saludo amable a sus seguidores y citó un pasaje bíblico que la inspiró: "¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?" (Mateo 7:3).

Ángela Aguilar agregó que la coherencia y el corazón con el que se vive importa más que cualquier opinión externa: 

"La verdad, la coherencia y el corazón con el que vivimos siempre hablan más fuerte que cualquier juicio". Para finalizar, deseó a sus seguidores "una semana llena de amor, claridad y paz".

La foto que desató críticas

Recientemente Ángela Aguilar compartió una foto íntima entre ella y Christian Nodal desatando un fuego incontrolable en redes sociales, donde se asegura que su relación va viento en popa.

El momento generó revuelo en redes desatando una fuerte ola de comentarios que apoya la relación que sostienen, asegurando que su camino al altar está más sólido que nunca.

Las dos historias compartidas por Ángela Aguilar destacan que posiblemente podrían encontrarse en Mérida, pues se sabe que cuando visita la capital yucateca porta con orgullo las prendas típicas, además de que el diseño de interiores se parece mucho a los utilizados en la visita que tuvo en 2025.

Tal y como se establece, muestran un momento íntimo. De acuerdo a lo que logra verse en la fotografía, el artista del regional mexicano mostró el momento en el que le acaricia las piernas a su esposa, mismo que aprovechó para captar en una instantánea y lo compartió en su cuenta oficial.

Foto embed
Ángela Aguilar - Instagram

