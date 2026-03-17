 Kim Kardashian y Nicole Kidman: mismo look en los Oscars
Farándula

Kim Kardashian y Nicole Kidman viven un "trágame tierra" al llevar el mismo look en los Oscar

Un insólito momento de moda capturó la atención global cuando las dos divas de Hollywood desfilaron con creaciones casi idénticas, provocando un debate sobre el estilismo.

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Nicole Kidman Kim Kardashian, Instagram
Nicole Kidman Kim Kardashian / FOTO: Instagram

Un inesperado momento en los premios Oscar dejó a todos sorprendidos cuando dos grandes figuras del espectáculo, Kim Kardashian y Nicole Kidman, aparecieron en la alfombra roja luciendo atuendos casi idénticos

La coincidencia de estilos en uno de los eventos más importantes del año provocó revuelo dentro y fuera de la ceremonia, generando comentarios y numerosas reacciones entre los asistentes y los seguidores en redes sociales.

Ambas celebridades eligieron vestidos de corte similar, con detalles que realzaban su figura y una marcada apuesta por el color negro. 

Este tipo de situación, conocido como "tierra trágame", suele ser motivo de nervios en la moda de alfombra roja, ya que la originalidad y la distinción son clave durante galas de esta magnitud.

Sin embargo, tanto Kim como Nicole lo afrontaron con naturalidad y estilo propio, posando cada una con seguridad ante las cámaras.

Las imágenes de Kim Kardashian y Nicole Kidman inundaron las plataformas digitales en tiempo real, desatando una ola de comentarios y memes que destacaban el parecido entre sus elecciones de vestuario. 

Usuarios de Instagram, TikTok y X compartieron rápidamente capturas del momento, sumando miles de interacciones en cuestión de minutos.

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Nicole Kidman Kim Kardashian - Instagram

Look particular

Kim Kardashian tiene la capacidad de ser la protagonista en cualquier evento al que acude. La empresaria acudió a la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2026 y, como no podía ser otra forma, su look ha sido uno de los más comentados de la noche.

Su vestido ultra ajustado, dorado y con brillo de Gucci le quedaba como un guante, realzando todas sus curvas. Pero, más allá de su estilismo, lo más comentado ha sido su peinado despeinado.

La empresaria apostó por llevar un long bob "peinado" con la raya marcada en un lateral con un flip hair que llevaba todo el cabello hacia un lado. Pero lo que más ha llamado la atención a todo el mundo, y lo que ha generado más comentarios en redes, es el acabado messy de su cabello.

Y como remate del look, la empresaria escogió unas lentillas azules para cambiar el color de sus ojos. Un detalle aparentemente insignificante que es capaz de cambiar tu look de arriba a abajo.

Otro detalle que generó toda la conversación fueron los tacones: plataformas doradas de altura extrema que la obligaron a caminar con una cadencia particular

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