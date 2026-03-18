 Yordi Rosado y Karime Pindter: ¿Son Novios? Rumores
Farándula

¿Yordi Rosado y Karime Pindter son novios? Las pruebas que desataron el rumor

Un video volvió tendencia a los famosos luego de que seguidores detectaran gestos, miradas y comentarios que desataron rumores de un posible romance.

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Yordi Rosado, Instagram
Yordi Rosado / FOTO: Instagram

Yordi Rosado y Karime Pindter volvieron a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de la publicación de un video en YouTube que desató especulaciones sobre un posible romance.

La interacción entre ambos durante el episodio "Depa tour: Así vive Karime Pindter" llamó la atención de seguidores, quienes analizaron cada gesto y comentario para intentar descifrar la naturaleza de su relación.

En el video, publicado el 11 de marzo en el canal de Yordi Rosado, el conductor visitó el penthouse de Karime para realizar un recorrido tipo "room tour".

Mientras la influencer mostraba detalles personales de su espacio y hablaba sobre sus proyectos, lo que realmente generó conversación fueron las dinámicas entre ambos.

Durante el recorrido, las sonrisas, miradas y un tono de cercanía entre Karime y Yordi Rosado provocaron que usuarios de redes interpretaran una posible complicidad distinta a la de simples amigos.

Uno de los instantes más mencionados por seguidores ocurrió cuando Karime presentó un cuadro con imágenes de sus metas. Aunque no lo enseñó directamente a la cámara, Yordi se sorprendió al ver que su foto estaba incluida, a lo que Karime explicó que era parte de un proyecto que deseaba hacer con él.

Momentos clave que encendieron las especulaciones

Durante el diálogo, Karime Pindter respondió afirmativamente a la idea de casarse, pero añadió una condición particular: que Yordi Rosado estuviera presente en su boda.

Esta declaración, cargada de un tono juguetón, fue interpretada por muchos como una clara insinuación o un deseo implícito.

La terraza del departamento también fue escenario de un intercambio que avivó las especulaciones. Mientras mostraban un asador que no había sido utilizado, Yordi hizo un comentario que generó risas y conjeturas. El diálogo exacto fue el siguiente:

  • Karime dijo: "No he estrenado mi asador, Yordi. ¿Qué vamos a hacer al respecto?"
  • A lo que Yordi contestó: "Pues necesitas un hombre que te lo venga a estrenar. ¿Tú o tú eres de asador?"
  • Karime: "Sí"
  • Yordi: "Ah, bueno, pues entonces más bien vengo y preparamos"

Este comentario, junto con la reacción de ambos, fue percibido por algunos usuarios como una insinuación directa. Adicionalmente, en otra sección del video, Karime habló sobre lo mucho que le gusta compartir momentos especiales con su pareja, lo que se sumó a la percepción general de una cercanía y confianza inusual entre ella y Yordi Rosado a lo largo de toda la grabación.

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