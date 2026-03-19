 Misterio en muerte de mujer: actor visto antes del hallazgo
Farándula

Misterio por la muerte de influencer turca: actor fue visto saliendo de su apartamento antes del hallazgo

Una joven influencer fue hallada sin vida en su departamento y las cámaras captaron a un famoso actor saliendo del lugar horas antes. Una carta inquietante y versiones cruzadas alimentan el misterio que hoy sacude a Turquía.

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Ayşegül Eraslan Sunay Kurtuluş , Redes sociales
Ayşegül Eraslan Sunay Kurtuluş / FOTO: Redes sociales

La repentina muerte de la influencer turca Ayşegül Eraslan, de 27 años, ha provocado una fuerte conmoción en el mundo digital y mediático. La joven, conocida por compartir contenido sobre moda, viajes y estilo de vida, fue hallada sin vida en su apartamento ubicado en el distrito de Kağıthane, en Estambul.

El caso ha generado múltiples interrogantes debido a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y a la aparición de nuevos elementos que mantienen la investigación abierta. Autoridades locales confirmaron que la causa de la muerte aún no ha sido determinada y que los resultados de la autopsia serán fundamentales para esclarecer lo sucedido.

El hallazgo en su domicilio

Según informaron medios locales, los familiares de Eraslan alertaron a las autoridades luego de no poder comunicarse con ella durante varias horas. Al llegar al edificio, los equipos de seguridad forzaron la entrada al apartamento y encontraron el cuerpo sin signos vitales.

Tras el procedimiento habitual, el lugar fue acordonado para preservar posibles evidencias y el cuerpo trasladado al instituto de medicina forense correspondiente. Desde entonces, el caso permanece bajo investigación policial.

La visita de un actor horas antes

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la revisión de las cámaras de seguridad del edificio. En las grabaciones se observa al actor de telenovelas turcas Sunay Kurtuluş ingresando al domicilio de la influencer aproximadamente una hora antes del horario estimado de su fallecimiento.

Según los reportes, la visita fue breve y posteriormente el intérprete abandonó el lugar. El artista fue citado por la policía para rendir declaración y, tras ser interrogado, quedó en libertad al no existir pruebas que lo vinculen directamente con el hecho.

A través de sus abogados, Kurtuluş expresó sus condolencias a la familia de la joven y negó cualquier implicación. El comunicado también cuestionó algunas versiones periodísticas que lo señalaban como principal sospechoso, insistiendo en que colaboró con las autoridades desde el inicio de la investigación.

Una carta inquietante que generó sospechas

Otro elemento que ha intensificado el misterio es una historia publicada por la influencer poco antes de su muerte. En ella mostraba una carta manuscrita con manchas de sangre en la que afirmaba haber vivido una infancia marcada por la violencia y pedía cuidado para sus mascotas.

El contenido provocó una ola de especulaciones entre sus seguidores y el público en general, especialmente porque la joven había mantenido una presencia activa y aparentemente estable en redes sociales hasta días antes.

Amigos cercanos también reaccionaron públicamente. Uno de ellos, el fotógrafo de moda Semih Palancı, aseguró que no cree en la hipótesis de un suicidio y pidió que el caso sea investigado como un posible crimen. Sus declaraciones, sin embargo, generaron controversia y derivaron en su citación judicial por difundir información considerada engañosa.

Una carrera marcada por los viajes y la moda

Ayşegül Eraslan había construido una comunidad digital de más de 360 mil seguidores en Instagram, donde compartía sus experiencias en distintos países y colaboraciones con marcas de moda.

En las semanas previas a su muerte había publicado imágenes de viajes recientes a Estados Unidos y Egipto, además de otros destinos europeos. Su trayectoria también incluía participación en el programa televisivo de moda İşte Benim Stilim, que la ayudó a posicionarse como figura emergente en el mundo del entretenimiento.

Investigación abierta y espera de resultados

Las autoridades turcas reiteraron que la investigación continúa y pidieron prudencia ante la difusión de rumores o versiones no confirmadas. La autopsia y el análisis de evidencias serán determinantes para establecer si se trató de un hecho criminal, un accidente o una muerte por causas naturales.

Mientras tanto, el caso ha desatado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación sobre la exposición mediática, la salud mental y la presión que enfrentan las figuras públicas en la era digital.

El fallecimiento de la joven influencer deja un vacío entre sus seguidores y familiares, quienes esperan que la verdad salga a la luz y que se esclarezcan las circunstancias de una muerte que, por ahora, sigue rodeada de misterio.

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