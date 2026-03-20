Reacciones de Hollywood tras la muerte de Chuck Norris

La noticia del fallecimiento del actor y artista marcial Chuck Norris a los 86 años provocó una ola de homenajes en redes sociales por parte de colegas, amigos y admiradores de la industria cinematográfica.
Uno de los mensajes más comentados fue el del actor Dolph Lundgren, quien compartió una fotografía junto a Norris y escribió: "Chuck Norris es un campeón. Desde que era un joven artista marcial siempre lo vi como un modelo a seguir. Lo extrañaremos".
También figuras vinculadas al cine de acción y las artes marciales destacaron su influencia. Algunos actores recordaron su disciplina, su humildad y su aporte al género, calificándolo como una "leyenda" que marcó el rumbo del cine de combate y aventura durante décadas.
Otro de los mensajes que generó gran impacto fue el del actor Sylvester Stallone, quien recordó con afecto su relación profesional y personal con Norris.
A través de sus redes sociales, el protagonista de la saga Rocky escribió: "Pasé un gran momento trabajando con Chuck. Era un verdadero estadounidense en todo sentido. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia".
El actor Jean-Claude Van Damme también se sumó a las muestras de pesar por la muerte de Chuck Norris. A través de su cuenta oficial, el artista expresó: "Mis más profundas condolencias por la partida de mi amigo Chuck Norris. Nos conocimos desde mis primeros años y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca será olvidado".
Amistades en la industria del cine
La relación de Chuck Norris con varios actores de Hollywood se forjó principalmente en el circuito de las artes marciales y las producciones de acción de los años setenta y ochenta. Su disciplina deportiva y su carácter reservado hicieron que fuera respetado dentro y fuera de los sets de filmación.
Muchos de sus colegas lo conocieron durante torneos, entrenamientos o proyectos cinematográficos, donde Norris era visto como una figura que inspiraba profesionalismo y constancia. Estas relaciones se transformaron con el tiempo en amistades que perduraron durante toda su carrera.
La amistad con Bruce Lee
Uno de los vínculos más recordados en la vida del actor fue su amistad con Bruce Lee. Ambos se conocieron en competencias de artes marciales y posteriormente trabajaron juntos en la película El furor del dragón (1972), considerada un clásico del cine de acción.
La icónica pelea final entre Lee y Norris en el Coliseo de Roma es una de las escenas más memorables del género. Más allá de la ficción, los dos compartían admiración mutua y una visión similar sobre la disciplina física y mental que implican las artes marciales. Tras la muerte de Lee, Norris lo recordó en varias entrevistas como un innovador y un amigo cercano.
De qué murió Chuck Norris y qué dijo su familia
Según el comunicado oficial difundido por su familia, Chuck Norris falleció la mañana del jueves en Hawái, rodeado de sus seres queridos. Aunque no se revelaron detalles específicos sobre la causa de la muerte, se informó que su partida fue repentina y que había sido hospitalizado días antes por una complicación de salud.
En el mensaje, sus familiares destacaron que el actor vivió "con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba", y pidieron respeto y privacidad durante el proceso de duelo. La noticia impactó especialmente porque el artista había sido visto recientemente activo y celebrando su cumpleaños número 86.