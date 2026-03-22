Excuñada insulta a Miss Universo Sheynnis Palacios

La vida personal de la exreina de belleza Sheynnis Palacios vuelve a generar titulares internacionales. En los últimos días, la supuesta excuñada de la reina de belleza publicó una serie de mensajes que muchos usuarios interpretaron como indirectas dirigidas a la Miss Universo 2023, provocando un intenso debate en redes sociales.
De acuerdo con el medio La Prensa, Kristy Espinoza, hermana del exnovio de Palacios, compartió videos en sus historias de Instagram que rápidamente llamaron la atención de los seguidores de la modelo nicaragüense. Aunque en ningún momento mencionó directamente el nombre de la reina de belleza, varios internautas consideraron que los comentarios iban dirigidos hacia ella.
En los clips difundidos en redes sociales, Espinoza habló de personas que aparentan humildad, pero que en realidad tendrían comportamientos distintos en la vida privada. También mencionó reflexiones relacionadas con el feminismo y la inteligencia emocional, lo que provocó múltiples interpretaciones entre los usuarios digitales.
Algunos comentarios de seguidores defendieron a Palacios, mientras otros cuestionaron el contenido de los videos, generando una conversación viral que rápidamente se expandió en plataformas como TikTok e Instagram. Las especulaciones surgieron luego de que se conociera que la Miss Universo 2023 habría terminado su relación con el exbeisbolista venezolano Carlos Gómez, con quien mantenía un noviazgo desde 2024.
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Según reportes de medios internacionales, la ruptura sentimental habría generado diversas reacciones en redes sociales. Cabe destacar que se incluyen publicaciones que hablaban de infidelidad, aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente los motivos de la separación.
Este contexto alimentó las interpretaciones de los seguidores, quienes vincularon los mensajes de la excuñada con la situación sentimental de la reina de belleza.
Sheynnis Palacios es una modelo y promotora social originaria de Nicaragua que alcanzó reconocimiento mundial tras convertirse en la primera nicaragüense en ganar el certamen Miss Universo en 2023.
Antes de obtener la corona, la joven participó en diversos concursos internacionales, incluyendo Miss Mundo, destacando por su enfoque en temas de salud mental y empoderamiento femenino.