Fallece Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años

Leonid Radvinsky, conocido por catapultar a OnlyFans como uno de los fenómenos digitales más impactantes en los últimos años, falleció a los 43 años a causa de cáncer, según confirmó la empresa con sede en Londres.
La noticia fue anunciada mediante un comunicado en el que OnlyFans expresó: "Nos entristece profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer".
La familia del empresario solicitó privacidad en estos momentos difíciles. Leonid Radvinsky adquirió el control mayoritario de OnlyFans en 2018 y logró transformar la plataforma en una referencia global que revolucionó la industria del contenido para adultos, facilitando que los creadores cobraran sin intermediarios.
Al asumir la propiedad mayoritaria a través de Fenix International Ltd., Leonid Radvinsky consolidó el modelo de negocio de OnlyFans.
Este esquema, prohibido en la mayoría de las redes sociales tradicionales, permitió a millones de usuarios compartir y monetizar contenido, especialmente durante los confinamientos de la pandemia, cuando muchos artistas adultos y trabajadores sexuales buscaron nuevas formas de generar ingresos.
Al momento de su muerte, Leonid Radvinsky negociaba la venta de una participación del 60% de la compañía, con una valoración de hasta 5.500 millones de dólares.
Architect Capital, un fondo de inversión de San Francisco, figuraba como posible líder en la oferta, con recursos propios y cerca de 2.000 millones de dólares en deuda, según fuentes cercanas a las conversaciones.
Inversiones, dividendos y patrimonio
Desde 2021, Leonid Radvinsky obtuvo alrededor de 1.800 millones de dólares en dividendos de OnlyFans. Según datos de mayo pasado, el patrimonio neto de Radvinsky alcanzaba los 3.800 millones de dólares, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
En agosto, la compañía le otorgó un pago adicional de 700 millones de dólares en dividendos, lo que ejemplifica el potencial de ingresos que generó gracias al modelo directo de suscripción de la plataforma.
Creada en 2016 por Guy y Tim Stokely, padre e hijo británicos, OnlyFans creció explosivamente durante la pandemia y encontró su principal nicho en los creadores de contenido para adultos. En 2024, contaba con más de 4,6 millones de cuentas de creadores y cerca de 377 millones de fans.
La estructura de la plataforma consiste en retener el 20% de cada suscripción o transacción, lo que permitió a la empresa lograr ingresos de 1.400 millones de dólares solo en el último año.
OnlyFans ha buscado expandir su cartera de creadores con figuras de otros ámbitos, incluidos chefs reconocidos y atletas, aunque la mayoría del público todavía la identifica con el contenido para adultos.