Alan Ritchson captura dándole una golpiza a su vecino

Alan Ritchson, protagonista de la exitosa serie "Reacher", enfrenta una investigación policial en Tennessee tras ser acusado de agredir físicamente a un vecino frente a sus hijos menores.
El hecho ocurrió en un suburbio residencial de Nashville y fue captado en video, según reportes de TMZ.
La controversia inició el sábado, cuando Ronnie Taylor, vecino de Alan Ritchson, señaló que el actor circuló por el vecindario montado en una motocicleta Kawasaki verde a gran velocidad, lo que habría alterado la tranquilidad habitual del área.
De acuerdo al relato de Taylor, el actor hacía sonar el motor de manera reiterada, generando molestia entre los residentes. Frente a esa situación, Taylor admitió que realizó un gesto obsceno hacia el artista, quien a su vez respondió de la misma forma.
El día siguiente, alrededor del mediodía, Alan Ritchson regresó acompañado de dos de sus hijos, cada uno en motocicleta, cuando el conflicto escaló hasta llegar a la violencia física.
Según Taylor, al pedirle al actor que cesara sus acciones, empleando una expresión subida de tono, ambos se vieron envueltos en un enfrentamiento.
Taylor afirmó que Ritchson lo golpeó en el rostro y le propinó una patada. El vecino sostuvo que al caer fue agredido nuevamente, recibiendo al menos cuatro golpes adicionales en la cabeza, situaciones que dejaron hematomas e inflamaciones, evidenciadas en fotos difundidas por TMZ.
El propio Taylor informó que, aunque no necesitó atención hospitalaria, presentó una denuncia ante la policía. En el video del incidente captado por cámaras, se observa a Ritchson golpeando a Taylor mientras este está arrodillado en el suelo, bajo la mirada de sus hijos.
Nueva versión de los hechos y perspectiva del actor
Fuentes próximas a Alan Ritchson compartieron otra versión con TMZ. Según estos testimonios, fue Taylor quien se aproximó de manera agresiva e intentó interferir con la motocicleta del actor, provocando que el artista sufriera dos caídas.
Sostienen que el vecino habría iniciado e instigado el altercado. Indican además que Ritchson resultó con una lesión leve en uno de sus dedos y presentaba cortes y moretones tras el suceso.
Autoridades policiales confirmaron que existe una investigación en curso y aún no hay detenidos. Hasta ahora, los representantes del actor no han emitido comentarios respecto al caso.
Con 43 años, Alan Ritchson es reconocido mundialmente por su rol como Jack Reacher en la serie de Amazon Prime Video, basada en los libros de Lee Child.
Destaca no solo por su interpretación sino por su imponente físico: mide 1,95 metros y pesa 113 kilos, características clave para obtener el papel y acercarse a la descripción original del icónico personaje literario.
La serie "Reacher" ha recibido elogios por mantener la fidelidad al personaje, transmitiéndose desde 2022, con tres temporadas ya al aire y una cuarta bajo producción.
En el ámbito personal, Alan Ritchson está casado desde mayo de 2006 con Catherine Ritchson, con quien tiene tres hijos. Ambos son pareja desde la adolescencia.