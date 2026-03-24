 Bridgerton 5: Netflix revela a su nueva protagonista
Farándula

Netflix anuncia a la protagonista de Bridgerton 5

La quinta temporada de la famosa serie tendrá un romance prohibido, secretos y un giro inesperado que cambiará la trama.

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Bridgerton 5, Instagram
Bridgerton 5 / FOTO: Instagram

Después de varias semanas de especulaciones, Netflix finalmente confirmó quién es la protagonista de la quinta temporada de Bridgerton.

Muchos apostaron por Eloise, pero finalmense se supo que la historia de amor que veremos próximamente será la de Francesca.  

Si las últimas temporadas nos llevaron por historias tan intensas como la de Penelope y Colin o las pasiones ocultas de Benedict, esta vez toca conocer la verdadera historia de amor de Francesca, interpretada por Hannah Dodd.

Y es que tras quedarse viuda en la temporada anterios, ha llegado el momento de conocer el romance que le tocará realmente el corazón. Un romance con Michaela Stirling, a quien da vida Masali Baduza.

Haciendo un repaso con respecto a lo que ocurrió en las últimas temporadas, Francesa terminó viuda de John Sterling. Esto sumió a la joven en un profundo duelo, no solo por haber perdido a su esposo, sino porque además nunca pudieron tener hijos.

Además, Michaela Sterling, prima de John, abandonó la casa de Francesca de un momento para otro sin siquiera despedirse. 

"Muchos fans de Bridgerton han expresado su sorpresa, y algunos también su decepción, por el giro al final de la temporada 3. Que Michael Stirling, de quien Francesca con el tiempo se enamora en 'El corazón de una Bridgerton', en su lugar sea Michaela", ha escrito Julia Quinn desde su cuenta de Instagram.

"Cuando Jess Brownell (showrunner de la serie) me planteó por primera vez la idea de convertir a Michael en Michaela para la serie, necesité algo más de información antes de dar mi aprobación", continuó explicando la creadora de los libros.

La trama

Francesca, la hija más introvertida de la familia Bridgerton, se enfrenta a un nuevo capítulo vital. Dos años después de la muerte de su marido John, la joven condesa de Kilmartin decide hacer algo que nunca pensó que tendría que repetir: volver al mercado matrimonial.

Hasta aquí, una trama aparentemente clásica dentro del universo creado por Julia Quinn. Pero Shondaland ha decidido llevarla por un camino distinto, uno que toca temas como el duelo, la identidad y aquello que pasa cuando aparece alguien capaz de desordenar todo lo que dábamos por seguro.

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Francesca Bridgerton - Instagram

Y esa "alguien" es Michaela Stirling, prima del difunto John, que regresa a Londres para hacerse cargo de la finca familiar. Lo que para muchos sería solo un movimiento administrativo, para Francesca se convierte en un auténtico terremoto emocional.

Porque Michaela no solo trae consigo el legado de la familia Stirling, sino también una energía que descoloca, una luz que atraviesa la timidez casi crónica de Francesca y despierta sensaciones que ella misma no sabe si quiere, debe o puede explorar.

La temporada promete adentrarse como nunca en el interior de sus protagonistas. Francesca, siempre acostumbrada a ser la Bridgerton "del medio", la silenciosa, la que observa desde el margen, comienza a descubrir capas de sí misma que nunca había permitido salir.

Y Michaela, pese a su actitud vivaz y encantadora, esconde un alma vulnerable que ha usado la huida como mecanismo de defensa durante años.

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