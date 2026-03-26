BTS: Fans denuncian racismo y maltrato en The Tonight Show

La reciente participación de BTS en el programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los late shows más populares de la televisión, se convirtió en tendencia mundial tras una ola de críticas por parte de fans del grupo surcoreano.
Lo que inicialmente prometía ser una celebración del esperado regreso de la agrupación terminó generando indignación entre los seguidores del grupo, quienes acusaron al programa de permitir comentarios ofensivos y de dar un trato poco respetuoso a los asistentes que acudieron a la grabación.
Las quejas se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de integrantes del fandom ARMY expresaron su molestia y exigieron respeto hacia el grupo y su comunidad de fans.
Fans denuncian trato incómodo durante la grabación
De acuerdo con testimonios difundidos por personas que asistieron a la grabación del programa, varios fans señalaron que la experiencia dentro del estudio fue incómoda desde antes del inicio del show.
Algunos asistentes afirmaron que permanecieron durante largas horas esperando sin poder moverse con libertad, situación que generó incomodidad entre quienes habían acudido con la ilusión de ver en vivo a los integrantes de BTS.
Además, señalaron que el trato por parte del staff del programa fue poco considerado con el público, lo que generó tensiones dentro del estudio.
Estas denuncias comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos fans compartieron sus experiencias, provocando que el tema se volviera tendencia internacional.
Polémica por chiste sobre Corea del Norte
La controversia aumentó cuando también comenzó a circular un momento ocurrido durante la grabación del programa en el que un comediante del staff habría lanzado un comentario considerado inapropiado.
Según los reportes, el presentador de la dinámica preguntó al público: "Anybody here from the North? No? Nobody?" (¿Alguien aquí es del Norte? ¿No? ¿Nadie?), en referencia a Corea del Norte.
Para muchos fans, el comentario fue visto como un chiste ignorante e insensible, especialmente considerando que BTS es un grupo surcoreano con una enorme influencia cultural a nivel mundial.
Aunque el comentario se realizó como parte del entretenimiento previo al programa, numerosos seguidores del grupo señalaron que este tipo de bromas pueden resultar ofensivas cuando se refieren a temas culturales o geopolíticos sensibles.
ARMY responde con indignación en redes sociales
Tras difundirse lo ocurrido, el fandom ARMY reaccionó de inmediato en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios criticaron tanto al programa como a su producción por permitir ese tipo de comentarios.
Entre las reacciones que más circularon en redes destacó el mensaje de una fan identificada como Mimi Lau, quien expresó su indignación en una publicación que rápidamente fue compartida por otros seguidores del grupo.
"Es increíble que en pleno 2026 sigamos teniendo que explicar por qué la xenofobia y la discriminación están mal. Que un comediante pregunte ‘¿cuál de ellos es norcoreano?’ no es algo que se pueda dejar pasar", escribió.
La fan también cuestionó la actitud del programa y defendió la trayectoria de BTS.
"Así que no nos vengan con el cuento de que ‘así es el humor’. El racismo no tiene geografía ni justificación. BTS ha trabajado demasiado duro y ha unido a millones de personas como para que ahora vengan unos tipos a querer pisotearlos con bromas mediocres", añadió en su mensaje.
La publicación concluyó aclarando que el comentario polémico no fue realizado por Jimmy Fallon directamente, sino por un comediante del staff del programa.
El esperado regreso de BTS a la televisión
La participación de BTS en The Tonight Show formaba parte de la promoción de su nuevo material musical y de su regreso como grupo completo tras varios años en los que sus integrantes se enfocaron en proyectos individuales y compromisos militares.
La producción del programa incluso había preparado una emisión especial de dos noches consecutivas dedicadas a la agrupación, lo que generó una enorme expectativa entre los fans.
Por esa razón, la polémica resultó aún más inesperada para muchos seguidores, quienes esperaban una celebración del regreso del grupo a la televisión estadounidense.
Sin respuesta oficial del programa
Hasta el momento, ni Jimmy Fallon ni la producción de The Tonight Show han emitido una declaración detallada sobre las críticas difundidas en redes sociales.
Sin embargo, algunos reportes indican que el comediante responsable del comentario ofreció disculpas tras la polémica generada por la broma sobre Corea del Norte.
Mientras tanto, BTS ha continuado con su agenda promocional sin referirse públicamente al incidente.