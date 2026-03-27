Yailin La Más Viral Sorprende tras su Liberación ¡Increíble!

La cantante dominicana Yailin La Más Viral vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que un tribunal en República Dominicana le otorgara libertad condicional tras su arresto por portar armas de fuego sin los permisos correspondientes.
La artista, cuyo nombre real es Jorgina Lulú Guillermo Díaz, fue detenida durante un operativo en Santo Domingo Este mientras se trasladaba en un Lamborghini junto a otras dos personas. Según las autoridades, en el interior del vehículo se encontraron dos armas: una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y cápsulas, así como una Zoraki también con municiones.
Tras su detención, la Oficina de Atención Permanente le impuso una fianza de 500 mil pesos dominicanos, equivalente a unos 8 mil dólares, permitiendo así su salida en libertad mientras continúa el proceso judicial.
Imágenes de su liberación generan impacto
La salida de la artista no solo llamó la atención por el caso legal, sino por su apariencia. Diversos medios internacionales, incluyendo agencias y portales digitales, difundieron fotografías del momento en que Yailin abandonaba el tribunal, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.
En las imágenes, la cantante luce visiblemente diferente, lo que llevó a muchos usuarios a calificarla como "irreconocible".
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La artista de música urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como "Yailin La Más Viral", llegó a la corte bajo estrictas medidas de seguridad para comparecer a su primera audiencia tras ser arrestada durante un operativo de la Policía Nacional en Santo Domingo. yailinlamasviral corte republicadominicana♬ original sound - Telemundo51Miami - Telemundo51Miami
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos fans expresaron preocupación por su estado emocional tras lo vivido, otros defendieron a la artista y criticaron la exposición mediática del momento.
Las plataformas digitales se llenaron de comentarios divididos. Entre los mensajes más repetidos destacan expresiones como "no parece ella", "se ve muy afectada" o "es el estrés de todo lo que ha pasado".
¿Quién es Yailin La Más Viral?
Yailin La Más Viral es una de las figuras más mediáticas del género urbano latino. Nacida en 2002 en República Dominicana, alcanzó gran popularidad con temas como "Chivirica", "Bing Bong" y "Narcisista".
Su vida personal también ha estado en el foco público. En 2022 se casó con el cantante Anuel AA, relación que terminó en 2023 poco antes del nacimiento de su hija.
Posteriormente, protagonizó una mediática relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, marcada por controversias, acusaciones y constantes rupturas, hasta su separación definitiva en 2024.
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Jaimeeeee♬ sonido original - Yailin La Más Viral