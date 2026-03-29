 Fallece el escritor Francisco Alejandro Méndez
Farándula

Muere el escritor guatemalteco Francisco Alejandro Méndez y deja un legado clave en la literatura nacional

La literatura guatemalteca despide a una de sus voces más influyentes, un autor que dedicó su vida a narrar la realidad desde la crítica y la ficción.

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Francisco Alejandro Méndez, Francisco Alejandro Méndez
Francisco Alejandro Méndez / FOTO: Francisco Alejandro Méndez

La literatura de Guatemala está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido escritor, periodista y crítico literario Francisco Alejandro Méndez. El guatemalteco murió a los 61 años, dejando una huella profunda en las letras del país y en el análisis de la cultura centroamericana.

El autor fue ampliamente reconocido por su aporte a la narrativa contemporánea y por su trabajo como investigador de la literatura regional.  En 2017 recibió el Premio Nacional de Literatura "Miguel Ángel Asturias", uno de los mayores reconocimientos a la trayectoria intelectual en Guatemala.

Nacido en Ciudad de Guatemala en 1964, Méndez se formó como periodista en la Universidad de San Carlos y continuó sus estudios de doctorado en Letras en la Universidad Nacional de Costa Rica.  A lo largo de su carrera combinó la creación literaria con la docencia universitaria y el análisis crítico de la producción cultural centroamericana.

Entre sus principales aportes destaca su interés por la novela negra y la creación de personajes que exploran los conflictos sociales desde la ficción.  Su obra incluye novelas, cuentos y ensayos que han sido publicados en distintos países e idiomas, consolidando su presencia en el ámbito literario internacional.

Más de Francisco Alejandro Méndez

Uno de sus trabajos más importantes es el Diccionario de autores y críticos de Guatemala, publicado en 2010, considerado una referencia fundamental para comprender la evolución de la literatura nacional y sus principales exponentes. Además de su faceta como escritor, Méndez tuvo una destacada carrera académica y fue miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua, institución desde la cual promovió el estudio y la preservación del idioma español en el país.

Su legado también se conecta con la tradición literaria guatemalteca, ya que era nieto del escritor Francisco Méndez Escobar, figura importante de la narrativa del siglo XX.

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La partida de Francisco Alejandro Méndez representa una pérdida significativa para la cultura nacional.

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