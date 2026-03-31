 Kimberly Flores deslumbra sin ropa en Guatemala
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Kimberly Flores posa de forma ardiente sin ropa en Guatemala

La modelo guatemalteca Kimberly Flores volvió a acaparar la atención en redes sociales tras compartir una atrevida imagen.

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Kim Flores, Kim Flores
Kim Flores / FOTO: Kim Flores

La modelo y cantante guatemalteca Kimberly Flores volvió a convertirse en tendencia luego de compartir una fotografía que dejó muy poco a la imaginación.  Durante su reciente visita a Guatemala, la influencer presumió su bronceado con una imagen en la que aparece sin ropa.

En la postal aparece cubriendose únicamente sus partes íntimas con pequeños stickers, lo que provocó una ola de comentarios entre sus seguidores. La publicación fue compartida a través de sus historias de Instagram, donde la famosa ha estado documentando cada momento de sus vacaciones en el país.

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Kim Flores - Kim Flores

Sin embargo, esta imagen en particular captó la atención de miles de fanáticos, quienes rápidamente reaccionaron con halagos y mensajes destacando su figura. Kimberly Flores ha demostrado en múltiples ocasiones que no teme mostrarse segura de sí misma y orgullosa de su imagen.

La guatemalteca se ha caracterizado por compartir contenido relacionado con moda, belleza y estilo de vida, convirtiéndose en una de las influencers más seguidas en redes sociales, donde acumula millones de seguidores. La fotografía generó debate en redes sociales, ya que algunos usuarios destacaron su seguridad y empoderamiento, mientras que otros señalaron lo atrevido de la imagen.

Más de Kimberly Flores

No es la primera vez que Kimberly Flores acapara titulares por sus publicaciones. La famosa suele compartir imágenes que resaltan su estilo de vida fitness, sus proyectos empresariales y su faceta artística. Flores es una modelo, empresaria y creadora de contenido originaria de Guatemala que inició su carrera en el mundo del modelaje desde temprana edad.

Con el paso del tiempo logró posicionarse en el mundo del entretenimiento, participando en proyectos musicales y programas de televisión, lo que incrementó su popularidad en Latinoamérica.

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La creadora de contenido celebró un logro importante en su carrera, pero un mensaje personal dejó ver que no todo fue alegría en la apertura.

La guatemalteca también ha destacado por su relación con el cantante Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, con quien contrajo matrimonio en 2019 y formó una familia. Además de su faceta como influencer, Kimberly ha incursionado en el mundo empresarial con marcas relacionadas con la belleza y el cuidado personal, consolidando su presencia como una figura mediática constante en redes sociales.

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